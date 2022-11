Na stalowowolskie przedszkolaki czeka darmowa książka i zakładka, a na rodziców broszura, dlaczego warto czytać książki z dzieckiem. Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli wznawia akcję „Mała Książka – Wielki Człowiek”. Wystarczy zapisać pociechę do biblioteki. Książkowe wyprawki czekają w każdej bibliotecznej placówce.

Projekt jest adresowany do dzieci w wieku 3-6 lat. Dzieciaki, których rodzice zapiszą do MBP otrzymają „Krasnala w krzywej czapce” – książkę autorstwa Wojciecha Widłaka z ilustracjami Aleksandry Krzanowskiej. A do tego specjalne Karty Małego Czytelnika, do których będą mogły wklejać naklejki przy każdej wizycie w bibliotece. Jeśli uzbierają ich 10 otrzymają specjalny czytelniczy dyplom. Książka wydana został też w wersji polsko-ukraińskiej.

Do Stalowej Woli trafiło w sumie 150 czytelniczych zestawów, w tym 10 po ukraińsku. – Książka jest największym z darów, jakie możemy ofiarować dziecku, darem na zawsze, na całe jego dziecięce i dojrzałe życie. Pożytki obcowania z książką są niepoliczalne: książka rozwija wyobraźnię, kształtuje świadomość i wrażliwość na drugiego człowieka, wzbogaca słownictwo, pozwala rozumieć świat – podkreśla Ewa Biały, dyrektor stalowowolskiej biblioteki.

Dzięki ogólnopolskiej akcji zorganizowanej przez Instytut Książki w ręce najmłodszych trafiło do dnia dzisiejszego 4 miliony książek. – Stalowowolska książnica do projektu włączyła się w 2019 roku. Jak rodzice doceniają książkę w życiu swojego dziecka i jak bardzo to potrzebna akcja, pokazały już jej pierwsze chwile. Tylko przez 2 godziny zapisano wówczas w Bibliotece Głównej 59 małych nowych czytelników i wręczono w sumie 80 wyprawek, także zapisanym nieco wcześniej maluchom – mówi Joanna Rybak, kierownik Biblioteki Głównej, koordynator czytelniczego projektu.

Wyprawki będą dostępne w Bibliotece Głównej i jej filiach do końca roku kalendarzowego lub do wyczerpania zasobów.