1 listopada, na terenie wsi Zdziechowice (gmina Zaklików) doszło do pożaru budynku gospodarczego. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

– Po dojeździe pierwszych jednostek potwierdzono informacje o pożarze, po czym bezzwłocznie przystąpiono do działań, które polegały na odłączeniu potencjalnych mediów z budynku, czyli prądu i gazu, które mogły, by stanowić zagrożenie podczas akcji ratowniczo-gaśniczej. Kiedy sytuacja została już opanowana i kierujący działaniami ratowniczymi stwierdził, że ogień nie rozwinie się już, zgłosił do stanowiska kierowania tak zwaną lokalizacje. Po ugaszeniu pożaru pogorzelisko przelano i przekazano pisemnie właścicielowi – relacjonują strażacy.

W akcji udział wzięły jednostki: PSP Stalowa Wola, OSP Zaklików, OSP Zdziechowice. Na miejscu pożaru pojawiła się również policja.

