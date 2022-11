Piłkarze Sokoła Nisko zrehabilitowali się za słabą grę i wysoką porażkę z rezerwami Stali Rzeszów i w sobotę pokonali na swoim stadionie Lechię Sędziszów Młp.

Przez większą część spotkania jedenastka trenera Pawła Wtorka była stroną dominującą. Szkoda tylko, że grzeszyła nieskutecznością. Już na początku meczu dobrą okazję na zdobycie bramki zmarnował Michał Mistrzyk. Całe szczęście, że tuż przed przerwą najlepszy strzelec Sokoła wiedział już jak ma uderzyć, by Łukasz Ćwiczak wyciągał piłkę ze swojej bramki.

Po przerwie Sokół kontrolował grę i… stracił bramkę. Tomasz Stróż sfaulował w polu karnym Kamila Słomę i sędzia podyktował rzut karny. Z 11 metrów celnie uderzał Jakub Lesiński. Wyrównująca bramka zmobilizowała „sokoły” do odważniejszej postawy w grze ofensywnej. W 76. minucie Bartłomiej Gnatek wyłożył piłkę w polu karnym Piotrowi Młynarczykowi i ten nie zmarnował okazji, po raz drugi zmusił w tym dniu do kapitulacji bramkarza Lechii.

Pierwsze zwycięstwo w rozgrywkach odniósł LKS Skołoszów. Beniaminek IV ligi pokonał spadkowicza z ligi III – Koronę Rzeszów. Pozycję lidera utrzymały Karpaty. Zespół z Krosna wygrał u siebie z rezerwami Stali Rzeszów, a bramkę na wagę trzech punktów zdobył w 4. minucie doliczonego czasu gry z rzutu karnego Michał Stasz. Męczył się również wicelider z Jarosławia. Drużyna trenera Grzegorza Barana – brat Arkadiusza, trenera 3-ligowego Sokoła Sieniawa, który tego samego dnia toczył bój w Stalowej Woli – odniosła zwycięstwo w Boguchwale. Jedyną bramkę zdobył w 16. minucie Stankiewicz.

SOKÓŁ – LECHIA 2:1 (1:0)

1-0 Mistrzyk (45), 1-1 Lesiński (60 – rzut karny), 2-1 Młynarczyk (76)

SOKÓŁ: Stróż – Toś, Stępień, Gnatek, Pyryt – Szewczyk, Dziopak (86 Janczyk), Mistrzyk, Flis (78 Serafin), Moskal – Młynarczyk (83 Drelich).

LECHIA: Ł.Ćwiczak – Am.Czółno (46 Al.Czółno), Lesiński, Świst, Branas (84 Posłuszny) – Ciemierkiewicz, Pyrdek (86 Jemioło), Słoma (86 Krupa), Frankiewicz – Potwora (78 O.Ćwiczak), Bęben (46 Wesołowski).

Sędziował Michał Sondej (Rzeszów). Żółte kartki: Gnatek, Toś – Potwora. Widzów 150.

W pozostałych meczach 14. kolejki: Igloopol – Stal II M. 4:0 (2:0), Izolator – JKS 0:1 (0:1), Głogovia – Stal Ł. 0:2 (0:1), Sokół KD – Wisłok 3:0 (1:0), Karpaty – Stal II Rz. 2:1 (1:0), Cosmos – Wólczanka 5:2 (2:2), Skołoszów – Korona 3:0 (3:0), Legion – Polonia 0:0.