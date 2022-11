Na realizację tej inwestycji władze Powiatu Niżańskiego podpisały umowę 25 października. Zadanie wykona konsorcjum firm PBI.

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1057R ul. Nowa, ul. Słoneczna, ul. Dąbrowskiego w Nisku” to pełna nazwa kolejnej drogowej inwestycji realizowanej przez Powiat Niżański.

– Cieszymy się, że rozpoczęła się realizacja przebudowy tej bardzo ważnej i strategicznej dla Powiatu Niżańskiego i Niska drogi. Droga ta jest jedną z ważniejszych tras w naszym powiecie, przy której zlokalizowanych jest wiele zakładów pracy. Poprzez podniesienie parametrów drogi, inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfort przemieszczania się tym ciągiem komunikacyjnym – mówi Starosta Robert Bednarz.

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 1057R. Pierwszy odcinek: ul. Nowa, ul. Słoneczna – wyremontowany zostanie na długości 2770 m, natomiast drugi obejmujący ul. Dąbrowskiego to długość 868 m.

Inwestycja polegać będzie na przebudowie elementów geometrycznych i konstrukcyjnych drogi, wykonaniu poszerzeń, poboczy, zjazdów, chodnika, ścieżki rowerowej, odwodnienia i kanału technologicznego.

Koszt zadania wyniesie 9 410 290,96 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to kwota 7 220 000 zł. Pozostała kwota 2 190 290,96 zł to środki własne Powiatu Niżańskiego. Realizacja inwestycji potrwa 9 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do 25 lipca 2023 r.

