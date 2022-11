KADRUJEMY ‘22 to tytuł tegorocznej wystawy organizowanej przez Koło Fotograficzne KADR w Stalowej Woli. Wernisaż odbędzie się w piątek, 4 listopada o godzinie 17 w Studiu Fotograficznym KADR-u przy ulicy Staszica 14.

Na wystawie znajdą się dziesiątki zdjęć wykonanych przez uczestników warsztatów. Będzie można z bliska przyjrzeć się miniaturowemu światu w fotografii makro, podziwiać niezwykłe widoki i pejzaże oraz obejrzeć zdjęcia z wielu sesji portretowych. Na uczestników wydarzenia czeka również kilka dodatkowych atrakcji i wyśmienity catering.

KADR to grupa fotografów. Tych profesjonalnych i amatorów, którzy wspólnie organizują, planują i wykonują przeróżne sesje fotograficzne. Razem uczą się i bawią fotografią. Działają od ponad 10 lat i przez ten czas przez ich szeregi przeszło kilkaset osób. Ich działania są tak zróżnicowane, jak różne są pasje członków tej grupy. Fotografują, organizują wyjazdy, planują sesje portretowe w studiu i plenerze. Współpracują z lokalnymi grupami artystycznymi i ludźmi o ciekawych pasjach. Tematyka wystaw świetnie pokazuje to czym zajmują się członkowie grupy na co dzień.