GCK w Jeżowem bierze udział w konkursie Fundacji LOTTO, w którym stawką jest wsparcie finansowe na remont biblioteki publicznej i zakup wyposażenia. W każdym województwie tylko jeden wniosek – ten, który otrzyma najwięcej głosów – dostanie pieniądze na realizację planów.

– Gminne Centrum Kultury w Jeżowem ubiega się o darowiznę w kwocie 135560 zł w ramach konkursu SPORTOWO KULTURALNIE LOKALNIE Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej na kompleksowy remont Biblioteki Publicznej w Jeżowem oraz zakup wartościowego wyposażenia. Spośród 540 złożonych w Polsce wniosków, wytypowano 80 do 2 etapu, wśród których znalazł się i nasz. Prosimy o głosowanie i udostępnianie informacji znajomym. Od Was zależy, czy otrzymamy to dofinansowanie – apelują o wsparcie wnioskodawcy.

Głosować można od 20 października do 20 listopada na stronie www.gramywygrywamy.pl. Wyniki i lista laureatów zostaną ogłoszone 30 listopada br.