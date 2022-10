Dodatki na ogrzanie domów zimą, na które mogą liczyć Polacy, są jednorazowe. Warunkiem otrzymania każdego z nich jest wpisanie źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Choć w deklaracji do CEEB należało podać wszystkie urządzenia, które mamy w domu i służą do ogrzewania, to we wniosku o „dodatek na opał” trzeba podać jedno główne źródło ciepła, które wykorzystywane jest do ogrzewania domu. To osoba składająca wniosek sama wskazuje, które urządzenie jest główne.

Dodatek węglowy

Przysługuje osobom, dla których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa albo piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem czy pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Wypłaty dodatku węglowego są realizowane według kolejności składania dokumentów w ciągu maksymalnie 60 dni. Wszyscy, którzy jeszcze nie złożyli wniosku, mają na to czas do 30 listopada 2022 r.

W nowelizacji przepisów przyjęto zasadę, że jeden dodatek węglowy przysługuje na wszystkie gospodarstwa domowe pod tym samym adresem, a 3 tysiące złotych na węgiel przyznawane będą pierwszemu wnioskodawcy, który złożył podanie w urzędzie gminy.

Dodatek na pellet, olej opałowy czy drewno

Tu wysokość dodatku różni się w zależności od źródła ogrzewania.

Na najwyższą sumę mogą liczyć osoby ogrzewające dom pelletem lub biomasą. Dofinansowanie na ich zakup wynosi – podobnie jak w przypadku dodatku węglowego – 3 tys. zł.

Czas na złożenie wniosku o dopłatę do zakupu pelletu mamy do 30 listopada. Z kolei urzędnicy będą mieli 30 dni od daty złożenia wniosku na przyznanie i wypłacenie świadczenia.

2 tys. zł – na taki dodatek mogą liczyć osoby ogrzewające domy olejem opałowym. Zasady składania wniosków są takie same, jak w przypadku dodatków na węgiel, pellet czy drewno. Można je składać do 30 listopada.

Z kolei osoby ogrzewające dom drewnem dostaną 1 tys. zł dodatku.

Dodatek na skroplony gaz LPG

Polacy ogrzewający domy skroplonym gazem LPG mogą otrzymać 500 zł dodatku. Również wniosek o dodatek do gazu LPG składa się na tych samych zasadach, co dodatek węglowy. Można to zrobić do 30 listopada br. we właściwym urzędzie gminy.

Jest jednak jeden istotny warunek. Gospodarstwo domowe, którego źródłem ogrzewania jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG musi być zgłoszone lub wpisane do CEEB do 11 sierpnia 2022 roku. W przypadku zawiadomienia po tej dacie, o świadczenie to mogą ubiegać się tylko te osoby, które dokonały wpisu po raz pierwszy.

Dodatek dla ogrzewających domy prądem

Ten dodatek przysługuje osobom, których główne źródło ciepła jest zasilane prądem (wyjątkiem są posiadacze mikroinstalacji fotowoltaicznych) i – jak w przypadku pozostałych dodatków – wpisane lub zgłoszone do CEEB.

Dodatek osłonowy dla osób ogrzewających prądem wynosi 1000 zł, ale w przypadku gospodarstw domowych, u których zużycie energii elektrycznej w 2021 r. było wyższe niż 5 MWh, wsparcie zostanie podwyższone o dodatkowe 500 zł.

Wnioski o dodatek energetyczny można będzie składać od 1 grudnia do końca lutego 2023.

Jeden dodatek na jedno źródło!

Pamiętajmy, że dodatek do ogrzewania można pobrać tylko raz i tylko na jedno źródło ciepła. Jeśli wzięliśmy już dodatek węglowy czy na pellet, nie dostaniemy dodatku do drewna. Nie ma znaczenia fakt, że w domu mamy dwa urządzenia grzewcze, np. piec węglowy i kominek. I tak przysługuje nam tylko jedno świadczenie.