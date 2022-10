Skrzyżowanie obok szkoły muzycznej w Stalowej Woli, po zakończonym właśnie remoncie, wyróżnia się dwoma charakterystycznymi elementami. Samo przecięcie ulic Skoczyńskiego i Narutowicza jest wyłożone kostką, a do tego jest ono wyniesione ponad poziom dochodzącego do skrzyżowania asfaltu.

Dlaczego tak? Jak się dowiadujemy, ma to zmusić kierowców do przyhamowania, czyli działać jak klasyczny próg zwalniający. Jego lokalizacja też nie jest przypadkowa, gdyż prowadzi tędy uczęszczane dojście do szkoły muzycznej i parku miejskiego. Taka konfiguracja skrzyżowania więc poprawić bezpieczeństwo pieszych.

To nie pierwsze takie rozwiązanie w Stalowej Woli. 10 lat temu zastosowano je z powodzenie na ul. Grunwaldzkiej na osiedlu Rozwadów, obok „ekonomika”. Wkrótce będzie też kolejne: na skrzyżowaniu ulic Piaskowej i Okrężnej na osiedlu Widok.