Droga gruntowa wiodąca przez las zmienia się w asfaltową. To oznacza, że trwa budowa ulicy Jana w Nisku.

– Inwestycja dotycząca budowy drogi Jana to inwestycja, którą realizujemy można powiedzieć wspólnie z Nadleśnictwem Rudnik. Mogliśmy złożyć wspólny wniosek dotyczący budowy całej ulicy Jana, począwszy od ulicy Słonecznej, aż do dawnej drogi krajowej nr 19, dzisiejszej drogi wojewódzkiej – wyjaśnia Waldemar Ślusarczyk, burmistrz Niska.

Jak podkreślał już wielokrotnie burmistrz, droga ta będzie na pewno często użytkowana przez osoby lubiące rekreacyjne wycieczki rowerowe, ale nie tylko. Będzie ona też dużym skrótem dla osób dojeżdżających nad zalew Podwolina od strony Rzeszowa oraz będzie istotna dla tych, którzy w tym rejonie będą chcieli w przyszłości zamieszkać.

Przy okazji tej inwestycji miasto połączy ulicę Janą z ulicą Wilczą.

– Gmina z własnych środków zrobi również łącznik do ulicy Wilczej, czyli skomunikujemy tą drogą właściwie wszystkie ścieżki rowerowe, które są w pobliżu naszego lasu. Taki logiczny ciąg tras rowerowych chcemy tym działaniem zapoczątkować. Dodatkowo będą przebudowane dwa mosty, na rzece Barcówka i kanale odpływowym od zbiornika. Droga na odcinku od ulicy Słonecznej, Nowej do Barcówki, będzie poszerzona do pięciu metrów z ciągiem pieszo-rowerowym i dodatkowo skomunikuje nam tereny będące obok, czyli będzie łatwy dostęp do przyszłych działek pod budownictwo jednorodzinne – mówi Waldemar Ślusarczyk.

Inwestycja realizowana jest na długości około kilometra. Powstaje droga asfaltowa wraz ze zjazdami, poboczami i elementami odwodnienia, w tym przepustami. Droga doczeka się także oświetlenia ulicznego.