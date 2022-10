Pierwszy pociąg z transportem 2200 ton węgla, który ma być sprzedawany mieszkańcom na preferencyjnych zasadach, ma wkrótce przybyć do Stalowej Woli. Odbiorem i sprzedażą surowca zajmie się Miejski Zakład Komunalny. Odbywać się to będzie na terenie dawnej Elektrowni Stalowa Wola.

Sprzedaż węgla przez samorządy umożliwia ustawa przyjęta przez Sejm 20 października (czeka jeszcze na rozpatrzenie w Senacie, ponowną decyzję Sejmu i podpis prezydenta).

Zakłada ona, że gminy będą mogły kupować węgiel od importerów po 1,5 tys. zł za tonę. Następnie będą go mogły sprzedawać mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę (różnica ma pokryć koszty logistyczne ponoszone przez samorządy). Gospodarstwo domowe będzie miało prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w tym roku oraz kolejnych 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r.

Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy będą składali do gminy wniosek o zakup preferencyjny. Rozwiązanie będzie dostępne tylko dla osób, które są uprawnione do dodatku węglowego (ten wynosi 3 tys. zł). W ten sposób koszt zakupu jednej tony oscylować będzie w granicach 1 tys. zł.

– Jeśli chodzi o przyjęcie tego węgla, to wszystko jest gotowe. Będziemy wykorzystywać infrastrukturę techniczną, m.in. wywrotnicę wagonów, wykorzystywaną kiedyś do obsługi bloków węglowych w Elektrowni Stalowa Wola. Na szczęście nie została zdemontowana. To obniży nam koszty całej operacji, bo transport kolejowy jest nawet dwukrotnie tańszy od drogowego – mówi „Sztafecie” Radosław Sagatowski, prezes Miejskiego Zakładu Komunalnego.

Sprzedawcą węgla dla MZK jest spółka PGE Paliwa i to ona gwarantuje jego jakość, wydając odpowiedni certyfikat. Po jego kupno mieszkańcy swoim transportem wjeżdżać będą na teren dawnej Elektrowni Stalowa Wola od strony ulicy Spacerowej, wzdłuż kanału zrzutowego. Załadunek i ważenie odbywać się będzie na wielkim placu, gdzie składowano kiedyś węgiel dla elektrowni (może pomieścić nawet 120 tys. ton). Faktury za sprzedaż wystawiać będzie MZK, on też będzie weryfikował, czy zgłaszający się po węgiel jest uprawniony do jego zakupu na preferencyjnych zasadach.

W jednym kolejowym składzie do Stalowej Woli przybędzie 2200 ton węgla. Tymczasem deklaracje o dodatek węglowy złożyło w naszym mieście ok. 700 gospodarstw. Nie wiadomo jednak, czy wszystkie zgłoszą się po preferencyjny węgiel, bo może dokonały już zakupów na własną rękę. Tak czy inaczej, licząc na każde z nich po 1,5 tony, węgla z pierwszego transportu wystarczy dla 1460 gospodarstw.

Trzeba jednak pamiętać, że Stalowa Wola, po zaspokojeniu potrzeb swoich mieszkańców, chce go sprzedawać także odbiorcom z okolicznych gmin. Jeśli więc zainteresowanie węglem będzie duże, to niewykluczone są kolejne transporty. Na sfinansowanie kosztów zakupu i transportu węgla do Stalowej Woli, w tegoroczny budżecie miasta utworzono rezerwę celową w wysokości 7 mln zł.

Na dopłaty do węgla dystrybuowanego przez samorządy budżet państwa wyda ok. 3 mld zł. Środki na ten cel mają pochodzić z tegorocznego budżetu i nie będzie to wymagać jego nowelizacji.

Czytaj również: