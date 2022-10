Na BIP-ie Urzędu Miasta w Stalowej Woli pojawiła się odpowiedź na interpelację radnego Łukasza Warchoła dotyczącą potrzeby zmiany zakresu tej inwestycji i przeprowadzenia dodatkowych konsultacji. – Obecnie trwa ponowna analiza założeń i zakresu prac projektowych. Wypracowane wnioski będą przedstawione publicznie – czytamy w odpowiedzi magistratu.

30 września poznaliśmy propozycję cenową na modernizację placu Piłsudskiego w Stalowej Woli. W ogłoszonym postępowaniu przetargowym wpłynęła 1 oferta opiewająca na ponad 111 mln zł. Radny Łukasz Warchoł uważa, że temat wymaga ponownych konsultacji, bo przygotowana koncepcja jest nie do udźwignięcia dla miejskiego budżetu.

Radny Warchoł apelował o ograniczenie zakresu i ponowne konsultacje

– W związku z ogromnymi kosztami jakie niesie obecna koncepcja rewitalizacji placu Piłsudskiego i niemożnością udźwignięcia finansowo tego zadania przez miasto, zwracam się do Pana z apelem. Duża część mieszkańców nadal nie podziela Pana opinii o dobrej koncepcji tego projektu pod względem ostatecznego wyglądu. Obawy o rosnące tam drzewa, wszechobecną „betonozę” , zamknięcie ulicy czy wybudowanie wieży widokowej to niektóre zastrzeżenia jakie podnoszą mieszkańcy. Dodając do tego koszty tej koncepcji zwracam sią do Pana o wycofanie się z tak kosztownego projektu. Ponadto mieszkańcy apelują o ponowne spotkania odnośnie zagospodarowania obszaru Domu Kultury i wypracowania koncepcji, która będzie spełniała ich oczekiwania, jednocześnie nie rujnując budżetu miasta – czytamy w interpelacji radnego Łukasza Warchoła kierowanej do prezydenta Lucjusza Nadbereżnego.

Trwa ponowna analiza założeń i zakresu prac projektowych

– Wartość szacunkowa inwestycji określona przez Pracownię Projektową F-11 z Krakowa w marcu br. w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i rzeczowej realizacji wynosi 38 168 659,53 zł brutto. Projektant zakładał wzrost tej ceny o minimum 15 proc. w kwietniu tego roku. Gmina Stalowa Wola liczyła się z jeszcze wyższą wartością cen ofertowych rzędu do 50 proc., ale nie z aż taką, która została złożona w przetargu. W związku z powyższym realizacja tego zadania nie jest możliwa. Aktualnie trwają analizy w zakresie dalszych zamierzeń, co do wykonania tej inwestycji – czytamy w przygotowanej przez magistrat odpowiedzi.

W opublikowanym dokumencie poinformowano również, że opracowany przez Pracownię Projektową F-11 Program Funkcjonalno – Użytkowy został sporządzony na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych. Przeprowadzono trzy spotkania konsultacyjne w terminach 10 grudnia 2021 r., 15 lutego 2022 r. oraz 15 marca 2022 r. Przedmiotowe PFU jest kompromisem dla często sprzecznych wniosków różnych grup mieszkańców. Obszar opracowania z założenia ma służyć wszystkim mieszkańcom Stalowej Woli, gościom naszego miasta, instytucjom i podmiotom, które są tam zlokalizowane. – Nie można rozpatrywać tej inwestycji tylko z jednej perspektywy, tylko pod kątem części osób zainteresowanych użytkowaniem terenu placu Piłsudskiego. Przeprowadzone konsultacje społeczne są wiążące dla gminy Stalowa Wola i autora Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Spotkania konsultacyjne zostały zorganizowane dla wszystkich mieszkańców Stalowej Woli i nie można kwestionować wniosków i decyzji, które zostały podjęte w wyniku ich przeprowadzenia. Zarówno pan – jak i wszyscy mieszkańcy Stalowej Woli, mieli możliwość zgłoszenia wniosków i uwag podczas tych spotkań. Gmina Stalowa Wola nie miała prawa zrealizować PFU wbrew ustaleniom, które zostały poczynione w ich trakcie. Projektant wraz ze swoim zespołem włożyli wiele pracy w proces przygotowania tej dokumentacji, w tym w spotkania konsultacyjne. W działaniach, które doprowadziły do opracowania PFU, brało udział kilkadziesiąt osób. Obecnie trwa ponowna analiza założeń i zakresu prac projektowych. Wypracowane wnioski będą przedstawione publicznie – czytamy w odpowiedzi na interpelację radnego Warchoła.

Co zakłada aktualna koncepcja?

Dla przypomnienie wypracowana w trakcie konsultacji z mieszkańcami koncepcja zakłada powstanie w części placu zlokalizowanej przy torach kolejowych fontanny multimedialnej, dwukondygnacyjnnego obiektu kubaturowego oraz wieży widokowej.

W miejscu starej fontanny ma się pojawić amfiteatr z zielonymi trybunami w formie wałów ziemnych. Obrzeżami parku od ulicy Niezłomnych do przejścia przez tory poprowadzona zostanie asfaltowa ścieżka rowerowa.

Nieopodal ścieżki rowerowej będzie ścieżka piesza, utwardzona. Ulica 1 Sierpnia ma być wyłączona z ruchu kołowego na wysokości placu Piłsudskiego z możliwością przejazdu służb ratowniczych czy technicznych.

W ramach tej inwestycji mają powstać ścieżki o nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej wiodące przez tereny parkowe placu Piłsudskiego w Stalowej Woli. Infrastruktura parkowa uzupełniona zostanie o stoliki szachowe zlokalizowane w sąsiedztwie głównego ciągu komunikacyjnego.