Po trzyletniej przerwie na mapę filmowych wydarzeń wraca Święto Kina. W najbliższą niedzielę, 30 października bilety na każdy seans będą kosztować tylko 10 złotych. To jedyny w taki dzień w roku, zapraszamy do wspólnego świętowania. Święto Kina to ogólnopolska akcja, której ideą jest upowszechnianie sztuki filmowej i promowanie kina jako rozrywki dostępnej dla wszystkich.