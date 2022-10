23 października w wypadku szybowca Fox zginął Jarosław Rudziński – wieloletni członek Aeroklubu Stalowowolskiego, instruktor i egzaminator.

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie prokurator Tomasz Ozimek, do wypadku miało dojść podczas lotu szkoleniowego. Około 5 min po starcie, pilot samolotu, którym był 17-letni kursant, zgłosił kłopoty z silnikiem. Instruktor w szybowcu podjął decyzję o wypięciu liny i powrocie na lotnisko. Po wypięciu i prawdopodobnie próbie zawrócenia szybowiec na stosunkowo niskiej wysokości nad ziemią wpadł w korkociąg i runął na zadrzewiony teren opodal lądowiska.

W wypadku zginęli 58-letni Jarosław Rudziński i 17-letni kursant.

– Nie ma na naszym lotnisku osoby, która nie znałaby i nie latałaby z Jarkiem. Z wielką pasją szkolił kolejne pokolenia uczniów, a także przygotowywał rzesze instruktorów do ich nowej roli. Zawsze perfekcyjnie przygotowany do wykładów i lotów. Chętnie dzielił się swoim doświadczeniem, wiedzą i obserwacjami. Był duszą towarzystwa i sprawiał, że każda chwila spędzona w aeroklubie była mile zapamiętana. W dniu 23 października 2022 roku w wypadku szybowca Fox zginął Jarosław Rudziński – wieloletni członek Aeroklubu Stalowowolskiego, instruktor i egzaminator. Ciężko nam pogodzić się z tym, co się stało. Nigdy nie bylibyśmy gotowi na taką informację i dużo czasu minie zanim dotrze do nas to, co się stało w minioną niedzielę. Wyrazy głębokiego współczucia dla Rodzin i Najbliższych. Przyjaciele z Aeroklubu Stalowowolskiego- tak zmarłego kolegę pożegnali na Facebooku członkowie Aeroklubu Stalowowolskiego.