Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli po raz piąty przystępuje do organizacji lokalnej akcji charytatywnej „Stalowowolska Paczka Pomocy – edycja 2022 – osoby starsze i samotne”.

– Akcja w tym roku skierowana jest przede wszystkim do osób starszych 65 plus, będą to osoby z terenu Stalowej Woli, samotne, potrzebujące wsparcia, znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, ale też pozbawione takich realnych kontaktów z osobami najbliższymi. Do współpracy zapraszamy zarówno osoby prywatne jak i instytucje, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, oświatę, wszystkich którzy chcieliby zostać darczyńcami i wspomóc osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji – mówiła Beata Bołoz, pracownik ds. kontaktów z mediami w MOPS.

Głównym celem akcji jest wsparcie osób starszych i samotnych ze Stalowej Woli, będących w trudnej sytuacji życiowej w okresie przedświątecznym poprzez zbiórkę paczek rzeczowych nadających się do dłuższego przechowywania. W ramach akcji zbierane będą: artykuły spożywcze, w tym m. in. kawa, kawa zbożowa, kakao, herbata, miód, dżem, cukier, olej, konserwy, słodycze itp., artykuły chemiczne, w tym m. in. płyn do mycia naczyń, płyn do podłóg, mydło, proszek lub płyn do prania, środki tekstylne, ręczniki, pościel oraz element świąteczny. W ramach akcji nie będą zbierane środki finansowe.

– Jeśli chodzi o przygotowanie paczek będą one podobne jak w poprzednich latach. Jak ktoś jest w trudnej sytuacji, to ważne są te artykuły spożywcze, artykuły chemiczne. W tym roku zrezygnowaliśmy z takich rzeczy jak makaron, kasze czy ryże, na rzecz jakichś innych bardzie trwalszych produktów takich jak: konserwy, cukier czy olej. Artykuły chemiczne czyli jakieś płyny do prania, do płukania, płyny do mycia podłóg. W tym roku chcielibyśmy też jakieś artykuły tekstylne, czyli ręczniki, pościel, pracując z ludźmi też wiemy, że takie artykuły są bardzo potrzebne. Chcielibyśmy żeby osoby, które przygotowują paczki dołączyły do nich jakiś gadżet świąteczny, żeby tej osobie zwyczajnie przed tymi świętami zrobiło się milej na sercu – mówiła Ewelina Paniewska, koordynator akcji.

Zbiórka paczek z wymienionymi powyżej artykułami odbywać się będzie w instytucjach użyteczności publicznej, firmach prywatnych, organizacjach pozarządowych, placówkach oświatowych w okresie od 24 października do 30 listopada 2022 roku. Następnie przygotowane paczki świąteczne zostaną przekazane osobom starszym i samotnym w okresie przedświątecznym przez pracowników MOPS w Stalowej Woli i wolontariuszy akcji.

– Osoby, które zdecydują się pomóc i przystąpić do tej akcji, pakują taką paczkę, najlepiej żeby w każdej paczce znalazło się zarówno coś z artykułów spożywczych, chemicznych, tekstylnych – mówimy tutaj o nowych rzeczach – podkreślała Beata Bołoz.

Osoby, do których trafi taka pomoc wskazane zostaną przez pracowników socjalnych, MOPS planuje też nawiązać kontakt z instytucjami, które na co dzień współpracują, udzielają pomocy seniorom.

Wszelkich informacji dotyczących Akcji „Stalowowolska Paczka Pomocy” udziela w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli koordynator akcji Ewelina Paniewska, pokój nr 8 w godzinach od 8 do 15, tel. 15 842 50 97 wew. 39, e-mail: stalowowolskapp@mops-stalwol.pl lub www.mops-stalwol.pl

Od 25 listopada ruszy dystrybucja paczek po to, aby do 6 grudnia obdarować najbardziej potrzebujących seniorów.