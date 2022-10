14 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu stalowowolskiego otrzymało promesy łącznie na ponad 65 tys. zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu, umundurowania, wyposażenia osobistego oraz sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego w procesie szkolenia członków MDP.

– Cieszymy się bardzo, że tylu młodych ludzi interesuje się ruchem strażackim, że w wieku kilku, kilkunastu lat chcą już angażować się społecznie. Kochani potrzebujemy was, Polska was potrzebuje, aby zapewnić bezpieczeństwo naszej ojczyzny, poszczególnych miejscowości, strażacy ochotnicy są niezbędni. Oczywiście ten główny ciężar biorą na siebie dorośli ludzie, kobiety i mężczyźni, ale właśnie ta sztafeta strażackich pokoleń musi trwać – mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

W skali całego kraju do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych trafi 25 mln zł, w skali województwa podkarpackiego jest to 2 mln zł, do powiatu stalowowolskiego trafiło ponad 65 tys. zł.

– Chcemy abyście w ten sposób uzyskali jeszcze lepsze warunki, do tego aby uczyć się strażackiego rzemiosła. Mamy nadzieję, że was to jeszcze mocniej zwiąże ze strażackim duchem, a waszych rówieśników zachęci do tego aby wstępować w szeregi młodzieżowych drużyn pożarniczych, po to aby takich ludzi jak wy było jeszcze więcej – mówił Rafał Weber.

Z terenu powiatu stalowowolskiego pieniądze trafiły do jednostek OSP Antoniów, OSP Dąbrowa Rzeczycka, OSP Gwoździec, OSP Kotowa Wola, OSP Laski, OSP Lipa, OSP Przyszów Zapuście, OSP Rzeczyca Długa, OSP Rzeczyca Okrągła, OSP Skowierzyn, OSP Stalowa Wola, OSP Stalowa Wola – Charzewice, OSP Zaleszany, OSP Zbydniów.

– Przed nami znajduje się przyszłość Ochotniczych Straży Pożarnych. To oni za kilka, kilkanaście lat, będą stanowić o potencjale osobowym jednostek OSP i PSP. Znamiennym jest fakt, że, inicjatywa tego przedsięwzięcia wyszła od podkarpackich parlamentarzystów na czele z panem przewodniczącym parlamentarnego zespołu strażaków panem posłem Zbigniewem Chmielowcem. Premier Mateusz Morawicki zaakceptował ten pomysł i wyasygnował 25 mln w skali kraju dla wszystkich drużyn młodzieżowych – mówił starszy brygadier Janusz Jabłoński.

– Każdy z nas tu obecnych opiekunów drużyn pożarniczych wie jak to jest ciężka praca z młodzieżą żeby ich skupić przy remizie. Jeżeli to się uda jest to dla nas naprawdę duża satysfakcja, a jak widzimy, że ta młodzież sama przychodzi to jest jeszcze lepiej, dlatego my staramy się stwarzać im jak najlepsze warunki. Tutaj jest potencjał – mówił Grzegorz Idec, prezes zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.