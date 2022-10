Ogrom pracy i wysiłku, wspólnego działania skreślone ruchem jednej ręki… To niewyobrażalne… Nie ma naszej zgody na dewastację, brak szacunku do innych, a przede wszystkim szerzenie mowy nienawiści – mówią członkowie Klubu Wolontariusza Stalowa Wola.

20 października uczestniczyliśmy w zakończeniu projektu „Kolej na Fabryczne” realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej SPECTRUM oraz mieszkańców osiedla Fabryczne. Podwórko przy ulicy 1 Sierpnia 24 zostało zrewitalizowane. Są nowe nasadzenia, pojawiły się donice na kwiaty w kształcie pociągu oraz mural o tematyce kolejowej.

Było pięknie zaledwie kilka dni. A dlaczego? Bo ktoś postanowił zdewastować to miejsce niszcząc właśnie widniejący tam mural. Opiekunowie tego miejsca próbowali usunąć napisy, ale nie do końca się to udało.

Wygląd miasta w dużej mierze zależy od mieszkańców, w końcu publiczne mienie to nasze wspólne dobro, dlatego powinniśmy o nie dbać. Dlaczego więc niektórzy uważają inaczej?

