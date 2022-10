W niedzielę zainaugurowali ligowe rozgrywki koszykarze Stali Stalowa Wola. W pierwszym meczu pokonali Resan AZS Politechnika Rzeszów. Obydwie drużyny zostały zgłoszone do rozgrywek 3 ligi małopolskiej, a ponadto będą rywalizować w 3 lidze podkarpackiej, w której są także Sokół Łańcut i Niedźwiadki Chemart Przemyśl.

Stal zgłosiła do rozgrywek 22 zawodników. Po dwóch latach występów w Sokole Łańcut i roku gry w Mieście Szkła Krosno do drużyny wrócił Dawid Zaguła. Zostali w Stali, mimo wcześniejszych informacji o odejściu do innych klubów, Damian Tabor i Aleksander Jadaś. Nadal będą reprezentować „zielono-czarnych”: Jacek Buczek, Mateusz Łabuda, Igor Rokosz, Filip Beck oraz najbardziej doświadczony zawodnik Stali, Jacek Wojtanowicz. Z Resovii Stal pozyskała niskiego skrzydłowego, 22-letniego Dawida Kijowskiego, a ponadto w meczach 3-ligowych występować będzie czterech koszykarzy CSM Kuźnia Stalowa Wola: Kacper Nowak, Jakub Proń, Wojciech Ziarno i Norbert Cygan, a także wychowankowie klubu: Wojciech Baran, Maciej Paterek, Marcin Paterek, Łukasz Krzek, Kacper Kędra i Kamil Karlik.

Mecz z Resanem AZS Politechniką był dla stalowców przysłowiowym spacerkiem. Inaczej być nie mogło. Zespół z Rzeszowa to najmłodsza ekipa w lidze, którą tworzą juniorzy i jeszcze musi upłynąć sporo czasu, by mogli dotrzymywać kroku tak doświadczonym zespołom jak Stal.

W niedzielnym meczu debiut w seniorskich rozgrywkach zaliczyli wychowankowie Stali: Łukasz Krzek i Jakub Proń.

W najbliższą niedzielę (30 października) w ramach rozgrywek 3 ligi podkarpackiej Stal podejmie Niedźwiadki Przemyśl.

STAL – RESAN AZS POLITECHNIKA RZESZOWSKA 95:59 (25:10, 22:18, 24:20, 24:11)

STAL: Tabor 26 (3×3), Zaguła 16, Jadaś 14, Łabuda 10 (2×3), Krzek 8 (1×3), Beck 6, Kijowski 5 (1×3), Beck 4, Ziarno 4, Buczek 2, Proń, Cygan.

AZS: Rokosz 20 (1×3), Simka 14, Sowa 11 (2×3), Janczura 7 (1×3), Miś 4, Skuza 2, Rajchert 1, Chamielec, Warchoł, Gembrowicz, Ledniowski, Kordas.

W pozostałych meczach 1. kolejki: Regis Wieliczka – MKS Skawa Wadowice 67:47, Zeltrans MUKS 1811 Unia Tarnów – MKS Elektret Limanowa 70:54, MKS Gorlice – Cracovia Yabimo 1906 – mecz przełożony na 30 października.