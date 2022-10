Dobrą nowinę dla pacjentów przekazały na poniedziałkowej konferencji władze szpitala i powiatu. Do niżańskiej lecznicy wpłynie blisko 2 mln złotych, które pozwolą na zakup niezbędnej aparatury.

– Powiat Niżański złożył do ministra finansów za pośrednictwem wojewody, wniosek na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego o wartości 1 mln 900 tys. złotych. Udało nam się te środki pozyskać. 1,5 mln to są środki pozyskane z rezerwy ministra finansów, 390 tys. to środki z budżetu Powiatu Niżańskiego, natomiast 10 tys. to środki Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – mówi Robert Bednarz, starosta niżański.

O tym, na co konkretnie te pieniądze zostaną przeznaczone, mówi dyrektor Szpitala Powiatowego w Nisku Paweł Tofil.

– Będą zakupione dwa autoklawy, które niestety są już bardzo wysłużone i w tym roku mieliśmy bardzo dużo awarii, do tego stopnia, że pewnego dnia istniało zagrożenie, że będziemy musieli narzędzia sterylizować w sąsiednim szpitalu w Stalowej Woli. Koszt tych autoklawów to około 900 tysięcy – mówi Tofil.

Dodatkowo zakupione zostaną dwa videokolonoskopy oraz dwa gastroskopy. – Te bardzo potrzebny sprzęt dlatego, że zamierzamy przystąpić do programu badań jelita grubego. Zwiększyliśmy ilość tych badań w czerwcu i niestety sprzęt odmówił nam posłuszeństwa. Uległy zniszczeniu co najmniej trzy videokolonoskopy i niestety musimy zakupić nowe – dodaje dyrektor szpitala.

Wśród zakupionego będzie również wysokiej klasy sprzęt na blok operacyjny, sprzęt do napędów ortopedycznych i wysokiej klasy USG.

O dofinansowanie dla niżańskiej lecznicy zabiegał wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

– Rozmawiając z wiceministrem finansów Sebastianem Skuzą, który podpisał tę decyzję, mówiłem, że wsparcie niżańskiej placówki jest potrzebne. Szpital chce się rozwijać, chce pracować na nowoczesnym i bezpiecznym sprzęcie, który daje gwarancję dobrego i prawidłowego leczenia. Minister uznał te argumenty i cieszę się bardzo, że w takim szybkim tempie te środki zostały przeznaczone – mówi Weber.

Na wykorzystanie przyznanego dofinansowania Szpital Powiatowy w Nisku ma czas do końca 2022 roku.