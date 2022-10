Drugi punkt stracił w rozgrywkach lider z Kamienia. Maszerującą od zwycięstwa do zwycięstwa jedenastkę trenera Łukasza Chmury zastopował Junior Zakrzów.

Na bardzo ciężkim terenie, jakim z całą pewnością jest boisko beniaminka ligi okręgowej, dominowali goście, ale gospodarzom udawało się szczelnie bronić dostępu do swojej bramki, a wielu sytuacjach ich sprzymierzeńcem było szczęście. Junior objął prowadzenie po uderzeniu Tomasza Brażyna, który zaskoczył Macieja Siudaka uderzeniem z dystansu. Później miejscowi „zamurowali” dostęp do swojej bramki i nawet, kiedy Rurak wyrównał stan meczu, to nie zmienili swojej strategii. Cel osiągnęli. Mieli nie przegrać i nie przegrali.

Wicelider ze Stalowej Woli gościł w Kłyżowie. Jedynym zawodnikiem z pierwszego składu Stali, który wzmocnił rezerwy, był Kacper Myszogląd. Dlaczego nie zagrali inni – ci, którzy dzień wcześniej nie pojawili się na boisku w 3 lidze w meczu wyjazdowym Stali z Podlasiem lub wybiegli na murawę kilka minut?

Stal wygrała wysoko w Kłyżowie. Obrońcy Sanu nie radzili sobie z szybkimi, filigranowymi graczami „Stalówki”: Mariuszem Stelmachem, Kacprem Myszoglądem, Kacprem Ziółkowskim oraz wprowadzonym w drugiej połowie Bartłomiejem Majem. To ta czwórka plus „niezniszczalny” w bramce Wietecha, miała największy udział w wysokim zwycięstwie, po którym jedenastka trenera Marka Kusiaka umocniła się na drugiej pozycji ze stratą tylko czterech punktów do Sokoła Kamień, z którym zmierzy się na wyjeździe w pierwszy weekend listopada.

SAN – STAL II 2:6 (1:3)

1-0 Ziółkowski, 2-0 Fedejko (16), 2-1 Krajanowski (20 – samob.), 3-1 Myszogląd (55), 3-2 Kata (65), 4-2 Maj (70), 5-2 Myszogląd (80), 6-2 Maj (85).

SAN: Stój – Bąk, Brak (35 Kochan), Cichoń, Kata, Maziarz, M.Siek, N.Siek, P.Siek (58 Kornacki), Siuta (80 Maślach), Mroczek.

STAL: Wietecha – Szifer, Krajanowski, Fedejko, Naslyan, Omuru (65 Maj), M.Stelmach, Książek, Iskra, Ziółkowski, Myszogląd.

W pozostałych meczach 12. kolejki:

Junior – Sokół Kamień 1:1 (1:0), Brażyna (26) – Rurak (52), LZS Zdziary – Olimpia 5:0 (2:0), R.Wojtas (25, 81), Cupak (14), Sobiło (57), Siudak (71), Tanew – Siarka II 5:2 (2:0), Pieróg (31, 54), Bajek (23), Wójcik (69), Kuczera (88) – Tomaszewski (58), Rogala (70), Jarocin – Azalia 1:3 (0:2), Pławiak (40) – M.Florek (5, 57), Sobota (82), Unia – Łowisko 2:2 (2:1), Gnatek (20), Półtorak (40) – Rzeszutek (11, 88), Transdźwig – Stal ND 1:1 (0:1), Stąporski (51) – Wilk (37), Stal Gorzyce – Pogoń Leżajsk 0:0.