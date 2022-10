W Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli od 1 października działa już pododdział neurochirurgii w ramach oddziału chirurgii ogólnej. O zakresie i specyfice jego działań mówiono podczas specjalnej konferencji, która odbyła się 21 października w Centrum Aktywności Seniora.

– Otwieramy oddział neurochirurgii w ramach istniejącego oddziału chirurgicznego. Patrząc na to, w jakim kierunku generalnie idziemy, jeśli chodzi o społeczeństwo, jakie są choroby cywilizacyjne, jakie są potrzeby, neurochirurgia idealnie się wpisuje tutaj w obszar naszej działalności. Przed nami było dużo różnych wyzwań, do pokonania, przede wszystkim, musieliśmy zabezpieczyć kadrę medyczną, zarówno lekarską jak i pielęgniarską – mówiła Monika Pachacz-Świderska, dyrektor Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Dodała iż pododdział neurochirurgii będzie się rozwijał i zwiększał zakres swojej działalności

– Kadra jest kompletna, ale to nie znaczy, że to jest kadra na której pozostaniemy. W tej chwili mamy zakontraktowany podstawowy zakres działalności neurochirurgii, ale mamy apetyt na więcej, tzn. nasi koledzy mają apetyt na więcej. Mają doświadczenie, mają kwalifikacje ku temu. W tej chwili mamy kontrakt z NFZ podpisany na podstawowy zakres jeśli chodzi o neurochirurgię, a od nowego roku będziemy się przygotowywać do tego, żeby ten zakres w ramach neurochirurgii jeszcze poszerzać o nowe działalności – mówiła Monika Pachacz-Świderska.

Neurochirurdzy w stalowowolskim szpitalu funkcjonują od początku października, w ramach oddziału chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii naczyniowej i pododdziałem neurochirurgii. W skład zespołu lekarskiego pododdziału neurochirurgii wchodzi 11 lekarzy.

– Nasza działalność będzie obejmować pełen zakres neurochirurgii jeżeli chodzi o ośrodkowy układ nerwowy, o neurochirurgię onkologiczną, jak również neurochirurgię w zakresie chirurgii kręgosłupa czyli generalnie nastawiamy się na pełną gamę zabiegów neurochirurgicznych. Oczywiście chcielibyśmy też wejść w stymulację, w taką część czynnościową neurochirurgii, której niestety nie ma na chwilę obecną na tyle dobrze rozwiniętej na Podkarpaciu czyli głębokie stymulacje mózgu w chorobach Parkinsona, w chorobie neurodegeneracyjnej i stymulacje rdzenia kręgowego, w przewlekłych bólach neuropatycznych – mówił kierujący pododdziałem neurochirurgii dr Jakub Litak.

Podkreślał, że zwykle 70 proc. pracy neurochirurgów to praca w zakresie chirurgii kręgosłupa. – Na pewno w związku z tym, że choroby kręgosłupa, choroba zwyrodnieniowa, czy dyskopatia, są chorobami cywilizacyjnymi, tych pacjentów nie zabraknie. Jeżeli chodzi o choroby neurodegeneracyjne, onkologię, tacy pacjenci pojawiają się i chcielibyśmy objąć ich leczeniem tu na miejscu, a nie wymagać od nich transportu do Rzeszowa, czy Lublina. Od 1 października wykonujemy pełną gamę zabiegów neurochirurgicznych. Na chwilę obecną wykonaliśmy 35 operacji, głównie operacje kręgosłupa, operacje urazów mózgowo-czaszkowych, jak również pojedyncze onkologiczne operacje już się zdarzyły – mówił 21 października dr Litak.

Personel pielęgniarski to 29 pielęgniarek pracujących na oddziale chirurgii ogólnej z pododdziałami chirurgii naczyniowej i neurochirurgii.

– Jest to kadra wykwalifikowana, bardzo ciężko pracująca. Często mamy pacjentów w ciężkim stanie, wymagających naprawdę wysiłku, ze strony pielęgniarek. Mój zespół pielęgniarski jest po prostu niesamowity. Pracę wykonują ogromną i bardzo dobrze. Nowe zabiegi operacyjne jakie wiążą się z neurochirurgią to również jest wyzwanie dla nas, cały czas musimy i chcemy podnosić nasze kwalifikacje – mówiła Anna Przepadło, p.o. pielęgniarki oddziałowej.