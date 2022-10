Zofia Stanecka, autorka książek dla dzieci była gościem biblioteki w Stalowej Woli. 24 października z pisarką spotkali się uczniowie klasy III Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Stalowej Woli oraz uczniowie klas II i III Publicznej Szkoły Podstawowej w Pysznicy.

Autorka poprowadziła dzieci poprzez tajniki swojej twórczości. Opowiedziała jak doszło do powstania jednej z najpopularniejszych serii książek dla dzieci „Basia…”. Jak się okazało, seria zawiera około 80 publikacji różnych przygód rezolutnej, pięcioletniej Basi, a niektóre z nich MBP posiada w swoich wypożyczalniach księgozbioru dziecięcego. Pisarka pokazała uczniom jak powstaje książka dla dzieci, skąd czerpie inspiracje, a nawet w jakich miejscach przychodzą jej do głowy najlepsze pomysły. Autorka zdradziła, że jadąc do Stalowej Woli z Warszawy wymyśliła fabułę trzech książek dla najmłodszych.

Spotkanie autorskie przebiegało w miłej atmosferze. Dzieci nabyły książki przywiezione przez autorkę –„Lotta, czyli jak wychować ludzkie stado”, „Drań, czyli moje życie z jamnikiem”, „Świat według dziadka”, „Wiewiórka z lasu”(z serii „Tuli, tuli opowiada kto gdzie mieszka”) oraz zapewnione przez Wydawnictwo Literatura „Jajko króla robotyka” i „Historie nie z tego księżyca”. Po dedykacje ustawiła się duża kolejka, widok niezmiernie miły dla autorki i bibliotekarzy.

Zofia Stanecka to pisarka, autorka książek dla dzieci. Seria książek z cyklu „Basia…” zdobyła w roku 2009 tytuł „Najlepszej dla dziecka” w plebiscycie czytelników miesięcznika „Dziecko”. Dwie spośród jej książek zostały wpisane na Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej w Warszawie: „Świat według dziadka” i „Domino i Muki. Po drugiej stronie czasu”. „Świat według dziadka” był też nominowany do tytułu Książka Roku w konkursie polskiej sekcji IBBY za rok 2013. W 2015 roku książka „Basia i wyprawa do lasu” zdobyła Nagrodę jury w kategorii najlepsza książka dla dzieci w konkursie „Najlepsza książka na lato”. W 2018 roku do kin w całej Polsce trafiło pięć odcinków serialu rysunkowego „Basia”, zrealizowanych na podstawie książek autorki.

– Dziękujemy Zofii Staneckiej za wspaniałe spotkanie, a uczestnikom za aktywny udział w wydarzeniu. Spotkanie autorskie odbyło się w ramach zadania „Książka i biblioteka – lekiem na troski młodego człowieka”, w programie „Partnerstwo dla książki 2022”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, pod honorowym patronatem Lucjusza Nadbereżnego – Prezydenta Miasta Stalowej Woli – podsumowują pracownicy MBP.