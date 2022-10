– To już chyba taka rodzinna tradycja – mówi Tomasz Szczębara, który decyzją naszych czytelników został Sołtysem Roku 2022 Powiatu Niżańskiego. W szóstej edycji plebiscytu „Sztafety”, sołtys wsi Jarocin nie dał szans konkurencji.

W tegorocznym plebiscycie na Sołtysa Roku 2022 Powiatu Niżańskiego udział wzięło 82 sołtysów ze wszystkich siedmiu gmin. Zwyciężył Tomasz Szczębara, sołtys Jarocina (gmina Jarocin), który zdobył aż 5380 głosów. Przypomnijmy, że w tym roku czytelnicy na swojego kandydata mogli głosować wypełniając kupony drukowane w „Sztafecie” oraz wysyłając sms-y.

– Dawniej sołtysem był mój dziadek, potem tato. Po nich przez ponad 20 lat sołtysem był inny mieszkaniec naszej wsi. Mieszkańcy wyszli z inicjatywą, żebym kolejnym został ja, i kontynuował rodzinną tradycję. I tak od 2019 roku jestem sołtysem wsi Jarocin – mówi Tomasz Szczębara.

Pan Tomasz przedstawicielem mieszkańców Jarocina jest zaledwie od trzech lat, ale na swoim koncie ma już pewne inicjatywy zakończone sukcesem. Na przykład dzięki jego staraniom udało się wyremontować odcinek gminnej drogi od stadionu do szkoły oraz założyć Koło Gospodyń Wiejskich. Co ciekawe to właśnie pan Tomasz jest przewodniczącym tego koła.

Jak mówi nasz laureat „palących” problemów, które trzeba rozwiązać na daną chwilę nie ma, ale jest wiele drobnych spraw, zgłaszanych przez mieszkańców, które sołtys sukcesywnie planuje realizować. Zaliczyć do nich można uzupełnienie oświetlenia, czy budowę chodników. Jednak jak sam mówi, te plany zostaną zrealizowane przy dobrej współpracy z radnymi i wójtem gminy Jarocin.

Prywatnie pan Tomasz jest mężem i ojcem dwójki pociech. Na co dzień pracuje w jednej ze stalowowolskich firm.

– Sołtys musi mieć chęć do działania. Musi być zaangażowany w życie swojej społeczności i przede wszystkim powinien dążyć do celu i nie odpuszczać – mówi Tomasz Szczębara.

Oficjalne podsumowanie konkursu odbyło się 24 października w siedzibie Powiatu Niżańskiego. Nagrody naszemu laureatowi wręczyli: poseł Rafał Weber, starosta niżański Robert Bednarz, prezes zarządu Elektrociepłowni Stalowa Wola Daniel Karkoszka, członek zarządu Elektrociepłowni Dariusz Mączka oraz prezes Wydawnictwa „Sztafeta” Lilla Witkowska.

– Sołtysi są bardzo ważnym elementem komunikacji i elementem takim, który troszczy się o rozwój społeczności lokalnej. Jako Powiat Niżański oprócz tej relacji z radnymi powiatowymi, gminnymi, oczywiście też staramy się nawiązać kontakt z sołtysami. Po pierwsze organizujemy forum dla sołtysów i przewodniczących osiedli. W tym roku we wrześniu odbyła się kolejna edycja tego forum. Jest ono poświęcone różnym tematom ważnym dla lokalnej społeczności, a sołtysi są tymi, którzy kontakt z tą lokalną społecznością mają najbliższy. Dzięki informacjom od nich, możemy tak kreować nasze programy, tak przygotowywać różnego rodzaju działania, aby one w stopniu maksymalnym odpowiadały potrzebom naszej społeczności. Druga taka inicjatywa, to działania, które kierujemy do lokalnych liderów. Mamy kilka takich projektów, te projekty są związane z dofinansowaniem różnych wydarzeń, inicjatyw lokalnych – mówi Robert Bednarz, starosta niżański.

Tegoroczny laureat naszego plebiscytu otrzymał wartościowe nagrody: czek w wysokości dwóch tysięcy złotych ufundowany przez starostę niżańskiego Roberta Bednarza oraz bon do sklepu AGD/RTV o wartości tysiąca złotych, którego fundatorem jest Elektrociepłownia Stalowa Wola.

Drugie miejsce w plebiscycie zajęła Katarzyna Kowalska-Mroczek sołtys wsi Bieliny, a trzecie Zenon Słoniec, sołtys wsi Kopki.

