W powiecie niżańskim obok Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem, Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Ulanowie, mieszkań chronionych w Ulanowie, powstanie kolejne miejsce dla osób z niepełnospawnościami. Będzie to Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Ulanowie.

Nowe centrum powstanie w budynku byłego internatu w Ulanowie. Zostanie on zagospodarowany dla potrzeb dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Będzie to miejsce do niezależnego, samodzielnego oraz godnego funkcjonowania przy jednoczesnym wsparciu opiekunów. Miejsce w nowo powstałym centrum znajdzie 12 osób.

Władze powiatu niżańskiego podpisały już umowę na wykonanie tego zadania z firmą z Jeżowego. Inwestycja obejmie rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku po byłym internacie wraz ze zmianą konstrukcji dachu. Centrum ma powstać do końca przyszłego roku.

Powiat na to zadanie otrzymał dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. Koszt inwestycji to ponad 2 mln 400 tys zł.

