Tak lata spędzone w szkole wspominają pracownicy – byli i obecni – oraz absolwenci

Mirosława Rogowska – pracuje w RCEZ od 35 lat

Pracę rozpoczęłam 1 sierpnia 1987 roku. Zostałam zatrudniona w dziale księgowości na stanowisku referenta księgowego. Przepracowałam tam 11 lat. Głównym księgowym była wówczas pani Józefa Zalewska, a następnie pani Irena Wór. Tworzyłyśmy bardzo zgrany zespół. Panowała konstruktywna, a jednocześnie rodzinna atmosfera. Mimo braku komputerów i obrotu bezgotówkowego, mogłyśmy wygospodarować czas na wspólne śniadanie i wypicie herbaty. Czas przepracowany w księgowości bardzo miło wspominam do tej pory.

W październiku 1998 roku awansowałam na stanowisko specjalisty ds. pracowniczych, a w 2019 roku na stanowisko starszego specjalisty ds. pracowniczych i uczniowskich. Awansując zostałam przeniesiona do pracy w głównym sekretariacie szkoły, w którym pracuję do tej pory. W tym okresie dyrekcja szkoły zmieniała się siedmiokrotnie. Przez moje ręce przewinęło się setki pracowników i tysiące uczniów. Na swojej drodze zawodowej spotkałam wielu ciekawych i ważnych ludzi. W 2009 roku zostałam odznaczona Srebrnym Medalem za długoletnią służbę. 35 lat przeminęło jak jeden dzień.

Tadeusz Kaczmarczyk – absolwent Technikum Elektrycznego

Do technikum chodziłem w latach 1964–1969. Dwie pierwsze klasy chodziłem do starej szkoły, gdzie dyrektorem był Bereś. Trzecią klasę zacząłem w nowej szkole, gdzie dyrektorem był Ptak. Do szkoły dojeżdżałem ze Stalowej Woli autobusem o godz. 6.50.

W tej szkole był wysoki poziom nauczania przedmiotów zawodowych, w szczególności elektrotechniki, miernictwa elektrycznego oraz sieci elektrycznych. Przedmiotów tych uczył zastępca dyrektora Łabuda. Dyrektor Łabuda nauczył nas posługiwać się dobrze suwakiem logarytmicznym (nie było kalkulatorów), czego nie umieli uczniowie z np. liceów, co wyszło w czasie studiów. Wiedza jaką posiadaliśmy np. z elektrotechniki, była taka, że przez dwa semestry nauki na wydziale elektrycznym na WSI w Rzeszowie nie musiałem się w ogóle uczyć tego przedmiotu, ponieważ wszystko wiedziałem z technikum.

Raz w tygodniu mieliśmy tzw. warsztaty, które prowadził Piędel. Łabuda potrafił przyjść na lekcje warsztatów, aby wziąć ucznia w celu poprawy stopnia z przedmiotu, którego uczył. Nie była to poprawa z oceny niedostatecznej na dostateczną, ale np. z czwórki na piątkę. Nie były to pojedyncze przypadki. Dyrektor Łabuda wyznawał jeszcze jedną zasadę: „nie znasz dnia ani godziny”. Oznaczało, że uczeń, który był pytany dzisiaj z danego przedmiotu z wiadomości przekazanej dnia poprzedniego mógł być również wywołany do odpowiedzi dnia następnego z tego samego przedmiotu.

Języka polskiego uczył Żyła, u którego szczególnie ważnym było czytanie lektur. Na każdą lekturę ustalony był termin jej przeczytania. W dniu, w którym ten dzień przypadał Żyła robił kartkówkę. Nie dało się odpowiedzieć na te pytania bez przeczytania lektury, od początku do końca. Mieliśmy takiego kolegę (Stanisław Alot), którego pasją było czytanie książek (lektury czytał znacznie przed ustalonym czasem) i na początku wydawało się, że jeżeli ktoś z nas nie zdążył przeczytać lektury, to on nam ją opowie i uda się napisać kartkówkę. Okazało się to jednak niemożliwe ponieważ pytania były szczegółowe, z różnych części lektury, których nie dało się opowiedzieć.

Alicja Piramidowicz – absolwentka, rocznik 2008

Z przyjemnością wracam wspomnieniami do czasów szkolnych. Wydaje mi się nawet, że im dalej od momentu zakończenia szkoły, tym te wspomnienia są milsze i wywołują uśmiech na twarzy. Najcieplejsze wspomnienia związane są oczywiście z moją klasą. Byliśmy bardzo zgrani. Kiedy wialiśmy ze szkoły w dzień wagarowicza nikt się nie wyłamywał. Panowała zasada: wszyscy za jednego. Moje przyjaźnie z czasów szkolnych okazały się bardzo trwałe – utrzymujemy je do dziś.

RCEZ to także wspaniali pedagodzy, którzy byli bardzo pomocni i można się było do nich zwrócić właściwie w każdej sprawie. Szczególnie miło wspominam panią Ilonę Pięcińską, nauczycielkę wychowania fizycznego. Zapamiętałam ją jako osobę bardzo miłą, pomocną, a w dodatku – zawsze uśmiechniętą.

Sądzę, że wspomnienia szkolne będą mi towarzyszyć przez całe życie. Za wszystkie jestem tej szkole wdzięczna.

Danuta Czubat – emerytowany nauczyciel, dzięki szkolnym wycieczkom spotkała się z JP II

31 lat temu, 21 sierpnia 1991 r., miało miejsce moje pierwsze bliskie spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Razem z moją córką Izabelą, wtedy licealistką, i grupą nauczycieli pierwszy raz spotkaliśmy się z Janem Pawłem II przed Bazyliką na placu Św. Piotra w Rzymie na audiencji generalnej.

Zupełnie niespodziewanie znalazłam się w pierwszym szeregu, za barierką, tuż obok Ojca Świętego. Wtedy po raz pierwszy uścisnęłam dłoń Wielkiego Świętego. Nie ukrywam, że chciałam być jak najbliżej Papieża Polaka i moje marzenie spełniło się.

Drugi raz jako nauczyciele ZSE spotkaliśmy się z Ojcem Świętym 24 sierpnia 1991 r. na audiencji prywatnej w Castel Gandolfo, gdzie uczestniczyliśmy we mszy św. i otrzymaliśmy specjalne błogosławieństwo dla nas i całej społeczności naszej szkoły. I wówczas po raz drugi miałam szczęście uścisnąć dłoń Jana Pawła II. Do dziś pamiętam Jego pogodną twarz, uśmiech i delikatne dłonie.

Wszyscy byliśmy pod wielkim wrażeniem Jego Osoby, choć On nie dał nam odczuć swojej wielkości. To było niezwykłe przeżycie. Wracałam do Polski pełna radosnych, duchowych przeżyć i niezapomnianych wspomnień. Dziś, po tylu latach Jego nieobecności wśród nas wdzięczna jestem Bogu, że mogłam być kiedyś tak blisko Wielkiego Świętego, dotknąć Go, patrzeć z bliska w Jego oblicze pełne nieziemskiej dobroci.

Bogusław Bielak – uczeń, nauczyciel, wicedyrektor w latach 2006–2008, 2012–2016

Mój związek ze szkołą rozpoczął się w 1985 roku, kiedy przyszedłem do pierwszej klasy technikum. Uczyłem się w klasie o specjalności elektronik. W czasach, w których rozpocząłem naukę klas technikum było tylko dwie – jedna o specjalności elektryk, druga elektroniczna. Moją wychowawczynią była pani profesor Halina Kozak. Z nauczycieli, których lekcje szczególnie zapamiętałem, muszę wymienić jeszcze panią profesor Marię Nycz i nauczycielkę języka polskiego, profesor Marię Mazur. Pamiętam je, bo uczyły według mnie najtrudniejszych przedmiotów.

Pracownie mieliśmy dzielone na pół. Wyglądało to tak, że tzw. „grupa miejscowych” (Stalowa Wola, Nisko i uczniowie mieszkający w internacie) zajęcia w pracowni odbywała w godzinach popołudniowych, a „ grupa zamiejscowa” uczyła się od rana. Z tego powodu lekcje kończyliśmy około godziny 18. Potem, żeby dojechać do domu, często godzinę czekaliśmy na autobus. Między Stalowa Wolą a Niskiem kursowała wówczas tylko „czwórka”, która jeździła co 45 min. Żadnemu z naszych rodziców nie przyszło wtedy do głowy żeby nas zwalniać z lekcji z powodu trudnego dojazdu. Obecność na zajęciach była naszym podstawowym obowiązkiem.

Moja klasa była liczna, było nas ponad trzydziestu. Prawie wszyscy skończyli szkołę, większość poszła na studia. Tu przypomina mi się pewna historia, bowiem po wielu latach od matury, kiedy już pracowałem w szkole i pełniłem funkcję wicedyrektora, pojawił się u mnie kolega z klasy. Okazało się, że nie zdał on matury i, po wielu latach, postanowił uzupełnić ten brak w wykształceniu. Mówiąc kolokwialnie – załapał się w ostatnim momencie, bo wtedy matura zmieniała swoją formułę. Po dwudziestu latach przerwy zdał egzamin maturalny najlepiej w szkole. Ówczesny dyrektor Antoni Piędel osobiście mu gratulował.

Po maturze poszedłem na studia i wydawało mi się, że mój kontakt z „Elektrykiem” się urwał. Kiedy byłem świeżo upieczonym magistrem inżynierem przypadkowo spotkałem na ulicy Ewę Kapłońską, która powiedziała mi, że na pracowni zwalnia się etat. Kolega namówił mnie żebym złożył podanie do szkoły, bo bardzo chciałby mieć „kumpla profesora”. Tak się zaczęła moja przygoda z „Elektrykiem” po raz drugi. Ta przygoda trwa do dziś, chociaż w młodości, kiedy planowałem swoją przyszłość, nigdy nie chciałem być nauczycielem. Moja mama była nauczycielką i widziałem ile czasu poświęca na poprawy sprawdzianów, czy przygotowywanie się do lekcji. Los sprawił jednak inaczej. Nie żałuję jednak swojej decyzji, dziękuję Ewie i koledze, że wybrałem tę drogę.

Mieliśmy w szkole malutki pokój nauczycielski, w którym wspólnie świętowaliśmy imieniny, urodziny… Hucznie obchodziliśmy Dzień Nauczyciela. Nie w lokalu, ale przy ognisku i dźwiękach gitary, na której grał kolega. Miło wspominam też wspólne wycieczki, na które jeździli wszyscy pracownicy. Szczególnie utkwiła mi w pamięci ostatnia wycieczka zorganizowana przez dyrektora Antoniego Piędla. Pojechaliśmy wtedy do Lwowa, zwiedzaliśmy Krzemieniec, gdzie dyrektor odnalazł naszego byłego ucznia będącego księdzem, który posłużył za wspaniałego przewodnika.

Rzadko miałem okazję być wychowawcą klasy. Swoją pierwszą klasę pamiętam jednak bardzo dobrze chociaż nie prowadziłem jej od początku. Byli tam bardzo zdolni chłopcy. Szczególnie jeden z nich się wyróżniał. Na wszystkie zebrania i wywiadówki chodził jego tato. Klasa skończyła, zdali maturę, poszli na studia. Ten wyróżniający się uczeń zaczął robić karierę naukową, a wtedy jego ojciec podjął studia u nas w szkole (przez pewien czas miała u nas siedzibę Politechnika) i stał się moim uczniem.

Przez te wszystkie lata, które spędziłem w „Elektryku” szkoła się bardzo zmieniła. Począwszy od jej struktury (kiedyś było dwie klasy technikum i reszta szkoła zawodowa, dzisiaj jest na odwrót), przez kadrę, na wyglądzie zewnętrznym i wewnętrznym skończywszy. Do szkoły przyjmował mnie dyrektor Antoni Ptak, potem dyrektorem został Antoni Piędel, jeszcze później Jerzy Jakubów, Grażyna Habigier-Pipska, dzisiaj Wacław Piędel, i ani się obejrzałem, minęło 37 lat.

Mariusz Kowalik – były nauczyciel i wicedyrektor w latach 1984–2002

W Zespole Szkół Elektrycznych w Nisku pracowałem 18 lat. Tam spotkałem wspaniałych nauczycieli. 1 września 1984 r. zostałem wicedyrektorem ZSE im. Janka Krasickiego. Miałem 31 lat. Zatrudniał mnie Antoni Ptak – dyrektor jednoznaczny i konsekwentny, świetny polonista. Doskonale przewodniczył grupie określanej jako zespól kierowniczy Szkoły, którą w tamtych czasach stanowili dyrektor, wicedyrektorzy, kierownik warsztatów szkolnych, kierownik internatu, sekretarz Podstawowej Organizacji Partyjnej (do 1990 r.), przedstawiciele związków zawodowych i opiekunowie organizacji młodzieżowych. Wiele pracował na rzecz miasta i Związku Nauczycielstwa Polskiego. Z zadowoleniem przyjmowałem wiadomość, że został uhonorowany tytułem „Zasłużony Nauczyciel PRL”.

Funkcję wicedyrektora obejmowałem po Janie Łabudzie, który stanowisko swoje piastował 25 lat. Obdarzony wspaniałą pamięcią. Pasjonat kalendarza. Znał doskonale wszystkie święta i patronów w poszczególnych dniach. Gdy podano datę urodzenia, w ciągu sekundy, bez najmniejszej wątpliwości podawał jaki to był dzień tygodnia. Pamiętał daty urodzenia nauczycieli, z którymi współpracował, daty podjęcia pracy, a nawet daty urodzenia ich dzieci. Ponadto był bardzo dobrym nauczycielem elektrotechniki.

Nauczyciele w szkole byli pełni poświęcenia i zaangażowania. Zespół przedmiotów ścisłych, z którym najwięcej współpracowałem to wybitne postacie: Maria Korczak, Danuta Jarzyna, Tadeusz Wiśniewski, Czesław Korczak, Krzysztof Porcja, Janusz Niemiec, Janina Prytek, Danuta Czubat, Krzysztof Kolasiński, Zofia Bis – z czasem skład zespołu ulegał zmianie. Wyniki odnoszone na egzaminach maturalnych były bardzo wysokie. Absolwenci dostawali się do wybranych szkół wyższych.

Kontakt ze Szkołą utrzymuję do dzisiaj. Tam jest kawałek mojego życia. Staram się uczestniczyć w uroczystościach, na które są zapraszani emeryci. Przed dniem „Wszystkich Świętych” z dyrekcją Szkoły, emerytowanymi nauczycielami i uczniami odwiedzam groby zmarłych dyrektorów i nauczycieli. Bywam na pogrzebach zmarłych koleżanek i kolegów. Czasami mam okazję powiedzenia paru słów w czasie pogrzebu, bo chcę przypominać, że w większości to byli wspaniali nauczyciele, zaangażowani pracownicy, dobrzy ludzie.

Alina Olszówka – pracuje w RCEZ od 38 lat

Pracę w Zespole Szkół Elektrycznych rozpoczęłam 10 września 1984 roku jako Alina Garbacz. Do pracy byłam przyjmowana przez ówczesnego dyrektora szkoły Antoniego Ptaka. Pracę dostałam po dokładnym sprawdzeniu mojej osoby przez dyrektora. Pod tym względem Pan dyrektor był bardzo rygorystyczny. Niezwykle dbał o wizerunek placówki i zależało mu, aby pracowali tu ludzie o nieposzlakowanej opinii. Wiem, bo dyrektor później mi o tym powiedział, że opinii na mój temat zasięgnął od Pana Władysława Kutyły, który znał mnie od dziecka, a w Szkole pracował jako nauczyciel zawodu na Warsztatach Szkolnych. Piszę o nim w czasie przeszłym, bo niestety – już nie żyje.

Pracę podjęłam w księgowości. Bardzo mile wspominam okres współpracy, czy to z nauczycielami, czy pracownikami administracji i obsługi. Miałam przyjemność pracować z wieloma różnymi osobami. Do tej pory utrzymuję kontakty z osobami już będącymi na emeryturze.

Jest to mój jedyny zakład pracy i mam nadzieję, że to stąd odejdę kiedyś na zasłużoną emeryturę.

Sebastian Straczyński – nauczyciel RCEZ w Nisku

Osiemnaście lat spędzonych w RCEZ to, z jednej strony szmat czasu, a z drugiej strony, to krótka chwila, która tak szybko minęła i pozostały po niej tylko wspomnienia…

Teraz, przed 70-leciem szkoły uświadamiam sobie, że największą satysfakcję w pracy nauczycielskiej znajdowałem w tym, że towarzyszyłem dorastaniu, dojrzewaniu emocjonalnemu i intelektualnemu moich uczniów. Mam nadzieję, że niektórym w tym pomogłem. Mieliśmy wspaniałą młodzież. Dziś, gdy spotykam niektórych na ulicy, często wracają w rozmowie wspomnienia o „elektryku”, czyjeś pytanie na ulicy, w sklepie: Czy mnie Pan pamięta? Czy pan uczy jeszcze w RCEZ? Co słychać? Jest mi zawsze bardzo miło. Dowiaduję się później o ich pracy zawodowej, o rodzinie. Cieszy mnie, że ci spotkani ludzie, często nawet już w średnim wieku, dobrze wspominają szkołę, lekcje, kontakty wychowawcze ze mną.

Każdy dzień pracy nauczyciela przynosi wyzwania. Na przykład jak poradzić sobie z organizacją lekcji w sytuacji nieprzygotowania i przysypiania części klasy po transmisji poprzedniego wieczoru ważnego meczu, półmetku, studniówce, imprezie, 18-stce. Jak zareagować, kiedy w klasie brakuje uczniów, bo ma być właśnie klasówka z matematyki, czy polskiego, a w czasie przerwy dzwonią, że stoją właśnie w kolejce w Biedronce, czy po kebaba. Uczyłem się więc także kontaktów z młodymi ludźmi, sztuki reagowania na różne sytuacje, konieczności pracy z całym zespołem, i z tymi uzdolnionymi, o nieprzeciętnej osobowości, poszanowania godności oraz zainteresowań innych i obrony godności własnej od pierwszego dnia pracy, kiedy oszołomiony, stanąłem przed klasą… W tym czasie, spotkało mnie coś bardzo miłego – wygrałem plebiscyt „Belfer roku”.

Ile popełniłem błędów? Czy nie bywałem w jakichś sytuacjach nadmiernie wymagający i nieufny, a w innych zbyt pobłażliwy i łatwowierny, czy nie stawałem się niekiedy nudnym, na to mogą odpowiedzieć tylko moi uczniowie.

Te wspomnienia to także spojrzenie na prawie pół wieku własnego życia, z czego większość pracy zawodowej przypadła na mury tejże szkoły, co dodatkowo skłania do refleksji. I będzie to refleksja optymistyczna, nie dlatego, że wypowiedź ma mieć charakter rocznicowy. Pracowałem w kilku szkołach i nigdy nie chciałem przenieść się do innej, znalazłem tutaj swoje miejsce. Szczególne słowa podziękowania kieruję do Pana Dyrektora Antoniego Piędla – bo dzięki niemu rozpocząłem prace w tej szkole. Od moich koleżanek, kolegów, od uczniów, od ich rodziców, doznałem wiele dobrego, jak i trochę złego. Wspominam koleżanki i kolegów, odpowiedzi młodzieży, rozmowy w pokoju nauczycielskim albo przy oknie na korytarzu, bo właśnie jest ten najgorszy dzień nauczycielskiego tygodnia – dyżur podczas przerw… Dzięki temu mogę z przekonaniem, powtórzyć: „Kiedy się dobrze zrozumie, że człowiek sam przez się jest niczym i że wart jest ani mniej, ani więcej tylko tyle, ile warta jest jego praca, (…) dopiero wówczas staje się panem własnego sumienia i ma się prawo do miana człowieka”. Dziękuję…

Elektryk w Nisku świętuje jubileusz 70-lecia istnienia

Dyrektor i pracownicy Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku serdecznie zapraszają absolwentów, byłych pracowników i przyjaciół Szkoły na uroczyste obchody jubileuszu 70-lecia Szkoły.

Program Jubileuszu:

8.00–9.30 Rejestracja gości w budynku Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1

10.00 Msza święta w intencji nauczycieli, pracowników administracji oraz absolwentów i uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w Sanktuarium św. Józefa w Nisku

11.00–11.30 Uroczysty przemarsz do Szkoły ulicami miasta.

11.30 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej i popiersia patrona szkoły Stanisława Beresia, przekazanie sztandaru Szkoły

ok. godz.13.00 Zwiedzane wystaw okolicznościowych, spacer po Szkole, spotkania w klasach, słodki bufet

14.00 Uroczysta akademia w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół”

w Nisku, ul. T. Kościuszki 9

16.00 Uroczysty obiad w restauracji „Pod Jesionami” w Nisku i spotkanie „przy muzyce”.

