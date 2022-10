Miłośnicy wycieczek kajakowych po Tanwi doczekali się profesjonalnej przystani. Powstała w Dąbrówce w gminie Ulanów. A wszystko dzięki strażakom z miejscowej OSP i dotacji pozyskanej z funduszy unijnych.

Tanew to rzeka doskonale znana kajakarzom z całej Polski. O ile na wodnej trasie nie brakuje uroków, o tyle wciąż brakuje dobrej infrastruktury. A właściwie brakowało, bo od poniedziałku w Dąbrówce funkcjonuje profesjonalna przystań dla kajakarzy, a kolejne powstaną już wkrótce.

O przystań w Dąbrówce postarali się strażacy z miejscowej OSP. Jako stowarzyszenie napisali projekt do Lokalnej Grupy Działania w Nisku i w ramach unijnego programu PROW uzyskali 169 tys. zł. Za te pieniądze udało się wybudować altanę, wyremontować już istniejącą, postawić grilla, utwardzić drogi dojazdowe i nadbrzeże. Turyści mają też do dyspozycji specjalne urządzenie do suszenia kajaków, ławy i stoły, miejsce na ognisko z rusztem, toaletę a nawet nowoczesny plac zabaw dla dzieci.

– Przystań w Dąbrówce to jeden z ważnych elementów strategii rozwijania turystyki w naszej gminie, szczególnie tej wodnej – podkreśla burmistrz Ulanowa Stanisław Garbacz.

Obecny podczas poniedziałkowej uroczystości starosta Robert Bednarz obiecał, że powiat wybuduje jeszcze dwie takie przystanie: w Dąbrowicy i Sierakowie. Czwarta powstanie w Harasiukach, a inwestorem będzie miejscowa gmina.

(bp)