Mieszkańcy bloków przy AL. Jana Pawła II 15,17 w Stalowej Woli chcieliby remontu drogi osiedlowej wraz z parkingami i oświetleniem ledowym. – Na drodze dojazdowej nie można się zmieścić po jednej stronie jest parking, po drugiej zaparkowane samochody wzdłuż drogi. Droga jest nierówna i jest tam wieczorami ciemno – pisze w swojej interpelacji do prezydenta miasta Lucjusza Nadbereżnego radny Dariusz Przytuła.

– Przedmiotowe zadanie zostanie wpisane na listę zadań oczekujących na realizację. Ze względu na zgłoszone i zaplanowane wcześniej inwestycje drogowe wnioskowane zadanie zostanie zgłoszone do kolejnego projektu budżetu miasta po wykonaniu m. in. inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych Al. Jana Pawła II – droga osiedlowa, ul. Wyszyńskiego i ul. Partyzantów w Stalowej Woli”. Jednocześnie wyjaśniam, że nie jest możliwe wykonanie tylko remontu tej drogi i parkingów, ponieważ takowy nie poprawi warunków ich użytkowania. Poprawa parametrów użytkowych wymaga przebudowy i rozbudowy pasa drogowego, co będzie możliwe po opracowaniu dokumentacji projektowej dla całego odcinka drogi osiedlowej i uzyskaniu wymaganego przepisami prawa budowlanego pozwolenia na realizację tej inwestycji – informuje magistrat.

Dodając jednocześnie, że w związku ze złym stanem technicznym sieci podziemnych zachodzi konieczność ich wcześniejszego remontu lub wymiany przed wykonaniem robót budowlanych drogowych.

W odpowiedzi magistratu znalazła się również informacja, że przebudowa i rozbudowa drogi wymusza znaczne zbliżenie się do linii drzew, co w konsekwencji powoduje kolizję z istniejącą zielenią.