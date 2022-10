Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza na trzecie i ostatnie Konsultacje Społeczne dotyczące utworzenia EKOpunktów informacji o lokalnym dziedzictwie w przestrzeni miejskiej. Spotkanie odbędzie się 23 października o godz. 15 w Muzeum przy ul. Sandomierskiej 1. Mieszkańcy miasta zapoznają się z założeniami powstawania „Przystanków naszej historii”, które będą umiejscowione w pobliżu zabytkowych budynków i historycznych miejsc na terenie osiedli Charzewice, Rozwadów i dawnej wsi Pławo.

Przedsięwzięcie zaplanowano na dwa lata (2022-2023). Obejmuje ono wykonanie całościowego projektu architektoniczno-budowlanego ośmiu „PRZYSTANKÓW NASZEJ HISTORII”, które stworzą ciekawą ścieżkę edukacyjną, prowadzącą do zabytkowych budynków i historycznych miejsc. Wytypowane lokalizacje EKOpunktów to okolice m.in. zabytkowej Ochronki, klasztoru kapucynów i cmentarza rozwadowskiego, budynku Sokoła, dworca kolejowego.

Zanim jednak punkty informacyjne pojawią się w przestrzeni miasta, Muzeum zaprasza mieszkańców Stalowej Woli do podzielenia się materiałami, fotografiami i wspomnieniami. Być może niektóre z nich zostaną włączone do projektu informacyjnego o naszym mieście. Na najbliższym spotkaniu konsultacyjnym zaprezentowane zostaną działania podjęte dotychczas przez Muzeum, a także dalsze etapy projektu. Przygotowywane przystanki ułatwią dostęp do podstawowych informacji o historii i dziedzictwie lokalnym miasta oraz ułatwią przewodnikom oprowadzanie po najstarszych osiedlach Stalowej Woli. Mieszkańcy Stalowej Woli i turyści skorzystają z EKOpunktów już od przyszłego roku. Punkty historyczne będą bazą dla edukacji.

Szczegółowe informacje o przedsięwzięciu znajdują się na internetowej stronie Muzeum: www.muzeum.stalowawola.pl w zakładce Projekty.