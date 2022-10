Kolejny projekt mający na celu nadanie blasku przestrzeni wspólnej na osiedlu Fabrycznym w Stalowej Woli został zrealizowany. Tym razem zrewitalizowano zdewastowane podwórko przy ulicy 1 Sierpnia 24.

Inicjatorem tych zmian jest Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej SPECTRUM oraz mieszkańcy osiedla.

Prace nad zmianą wizerunku Osiedla Febrycznego rozpoczęły się w 2019 roku, kiedy to mieszkańcy bloku przy ul. 1 Sierpnia 22, we współpracy z Zespołem ds. organizowania społeczności lokalnej, funkcjonującym w ramach Miejskiego Ośrodka Społecznego i Stowarzyszenia Spectrum, zrealizowali dwa projekty: „Motylowa przestrzeń” i „Muralove miasto”. Na zdewastowanej przestrzeni wokół bloku powstały ogródki z kwiatami, krzewami przyjaznymi dla owadów, domki dla motyli, na zniszczonych ścianach garażu powstało graffiti. Miejsce to z roku na rok pięknieje, a mieszkańcy wskazali kolejny sąsiadujący z ich blokiem teren wymagający zmiany, czyli przestrzeń wzdłuż torów w okolicy bloku przy ulicy 1 Sierpnia 24.

– Podczas konsultacji został wypracowany projekt aranżacji terenu i muralu na betonowym ogrodzeniu i ścianie garażu. Uporządkowano teren, wyciągnięto betonowe płyty, zamontowano kosz i wybrano rośliny. Mieszkańcy bloku wyrównali teren, wstawili gazony i drewnianą donicę w formie lokomotywy i pociągu. W prace włączyły się również dzieci uczęszczające do sąsiadującego Klubu Wesoła Gromadka, które wraz z rodzicami zobowiązały się dbać o powstały ogródek – mówi Ewelina Małek, organizator społeczności lokalnej.

Ponadto na terenie ogródka znalazł się zbiornik na deszczówkę, z którego woda będzie wykorzystywana do podlewania roślin. Z kolei zniszczone ściany garażu i ogrodzenia zdobi teraz mural tematyką nawiązujący do koeli.

W ramach tej inicjatywy odbyły się warsztaty edukacyjne dla dzieci i rodziców.

– Dzięki uprzejmości członków Rozwadowskiego Towarzystwa Miłośników Kolei dzieci zwiedzały zabytkową lokomotywę, która stoi na stacji w Rozwadowie, odbyła się lekcja muzealna „Kolejna kolej”, spotkanie ze strażnikami ze Straży Ochrony Kolei i pracownikami PKP, podczas którego dzieci podziwiały ogromną makietę z kolejką i rozmawiały o bezpiecznych przejściach i przejazdach kolejowych – dodaje Ewelina Małek.

Zadanie było częścią projektu: „Modelowe rozwiązania na trudne wyzwania – Plan rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli, realizowanego ze środków norweskich.