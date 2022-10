W najbliższy weekend inauguruje rozgrywki koszykarska III ligi małopolskiej, w której poza konkurencją występować będą dwa zespoły z województwa podkarpackiego, Resan AZS Politechnika Rzeszów i Stal Stalowa Wola.

Tydzień później rozpoczną się zmagania w 3 lidze podkarpackiej, w której zagrają 4 zespoły: Stal, Sokół Łańcut, Resan AZS Politechnika Rzeszów i Niedźwiadki Chemart Przemyśl.

Stalowcy zainaugurują ligowy sezon w 3 lidze małopolskiej w niedzielę, 23 października podejmą podejmą Resan AZS Politechnikę Rzeszowską w hali przy ul. Hutniczej.

W sezonie 2022/23 w rozgrywkach 3 ligi małopolskiej wystąpi 8 drużyn, poza wspomnianą wyżej dwójką o prawo gry w II lidze rywalizować będą: Cracovia 1906 Yabimo, Electret Limanowa, Skawa Wadowice, Zeltrans MUKS 1811 Unia Tarnów i MKS Gorlice.

Stal zgłosiła do rozgrywek pod 20 zawodników. Po 3 latach występów w Sokole Łańcut i Mieście Szkła Krosno do drużyny wrócił Dawid Zaguła. Zostali w Stali, mimo wcześniejszych informacji o odejściu do innych klubów, Damian Tabor i Aleksander Jadaś. W drużynie pozostali: Jacek Buczek, Mateusz Łabuda, Igor Rokosz, Filip Beck oraz najbardziej doświadczony zawodnik Stali, Jacek Wojtanowicz. Z Resovii Stal pozyskała niskiego skrzydłowego, 22-letniego Dawida Kijowskiego, a ponadto w meczach 3-ligowych „zielono-czarnych” reprezentować będzie czterech koszykarzy CSM Kuźnia Stalowa Wola: Kacper Nowak, Jakub Proń, Wojciech Ziarno i Norbert Cygan, a także wychowankowie klubu: Wojciech Baran, Maciej Paterek, Marcin Paterek, Łukasz Krzek, Kacper Kędra i Kamil Karlik.

Pierwszym trenerem zespołu jest Bogdan Pamuła, a jego asystentem Rafał Partyka.