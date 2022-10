– To niesamowity dzień dla Stalowej Woli, ale również dla całego regionu, dla województwa podkarpackiego – mówił prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny podczas prezentacji inwestycji zakładającej budowę nowych dróg i uzbrojenia terenów inwestycyjnych w naszym mieście i okolicach. Na ten cel Stalowa Wola otrzymała gigantyczne, bezzwrotne dofinansowanie w wysokości 450 mln z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Samorząd Stalowej Woli uzyskał dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 200 mln zł. Za te pieniądze wybudowany ma być układ drogowy na terenach inwestycyjnych w Strategicznym Parku Inwestycyjnym (łączna wartość zadania to 245 mln). W sumie powstanie ponad 11 kilometrów nowych dróg miejskich. Plan nowych dróg przedstawił prezydent Nadbereżny.

– Zaczynając od ulicy Przyszowskiej, to ta ulica zostanie rozbudowana. Będzie to ulica czteropasmowa, wyznaczająca zupełnie nowy standard dojazdu i wyjazdu ze Strefy Ekonomicznej oraz droga za „kuźnią”, która będzie komunikować blisko 50 ha powierzchni wyznaczonej w ramach Euro-Parku Stalowa Wola. Kolejna droga powstanie pomiędzy dzisiaj realizowaną inwestycją SK Nexilis a zakładem IKEA, oraz działką inwestycyjną firmy Thoni Alutec i dojazdem do firmy SK Nexilis. Kolejna nowa droga to ta idąca od ulicy Tołwińskiego, od hali Agencji Rozwoju Przemysłu. Będzie ona obejmowała nie tylko samą komunikację, bo przy niej powstanie farma fotowoltaiczna i zbiornik retencyjny. Woda z tego zbiornika będzie wykorzystywana na cele komunalne, ale również na cele przemysłowe. Kolejną istotną drogą jest droga dwupasmowa, stanowiąca jak gdyby główny szkielet Parku Przemysłowego, prowadząca od firmy Thoni Alutec i SK Nexilis w głąb, wyznaczająca główny szkielet rozwoju dalszych dróg, które będą rozbudowane w całym Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola – wyjaśnił Nadbereżny.

To pierwsza część inwestycji drogowych w naszym mieście. Druga leży po stronie samorządu województwa, który dostał rządowe wsparcie w wysokości 250 mln złotych (łączna wartość zadania to 255 mln złotych). Pieniądze zostaną przeznaczone na zaprojektowanie i budowę drogi wojewódzkiej łączącej układ komunikacyjny istniejącej Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan oraz Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli (około 13 km). Będzie to droga czteropasmowa zaczynająca się od ulicy Przemysłowej. W przyszłości ma ona prowadzić do S 19, Nowosielca i terminalu kolejowego LHS.

Po prezentacji tej gigantycznej, drogowej inwestycji, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl powiedział, że rozwój Stalowej Woli jest bardzo ważny nie tylko dla regionu.

– Bardzo nam zależy na rozwoju tego miejsca. Nie tylko z punktu widzenia strategii rozwoju, ale też ważności dla gospodarki kraju. Patrząc też na obecną sytuację polityczną i gospodarczą, nabiera to jeszcze większego znaczenia – mówił Ortyl.

