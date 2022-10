Nowym przewodniczącym Kolegium Sędziów Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej został 52-letni Mariusz Złotek.

Były arbiter z Motycza Poduchownego koło Gorzyc, mający w swoim CV zawodowym 144 spotkania na poziomie polskiej Ekstraklasy i 150 w I lidze, zastąpił na tym stanowisku Grzegorza Stęchłego z Jarosławia, który pełnił funkcję przez ostatnich 8 lat.

Mariusz Złotek – najlepszy arbiter z naszego regionu w ostatnich latach, który ze względu na limit wieku musiał w ubiegłym roku przejść na piłkarską emeryturę – pracę sędziego rozpoczął w 1996 roku. W sezonie 2013/2014 zadebiutował w ekstraklasie, dokładnie 2 marca 2014 w meczu Cracovii ze Śląskiem Wrocław. Ostatnim jego meczem w najwyższej klasie rozgrywkowej było spotkanie Legii z Górnikiem Łęczna (19 września 2021 r.), a ostatnim meczem w karierze, spotkanie okręgowego Pucharu Polski Stali Gorzyce (w której występował jako piłkarz) ze Stalą Stalowa Wola (28 września 2021 r.).

Co dla podkarpackiej piłki, w szczególności dla środowiska sędziowskiego, oznacza zmiana na stanowisku przewodniczącego Kolegium Sędziów?

– Jedynym sędzią z Podkarpacia, który może sędziować powyżej III ligi jest tylko Mariusz Myszka. Przed rozpoczęciem obecnego sezonu zmniejszyła się liczba naszych sędziów w III lidze. Mamy ich tylko 5 i blisko 30 sędziów czwartoligowych. Chciałbym to zmienić. Nie uważam, że mamy mniej utalentowanych ludzi. Trzeba ich tylko dostrzec i dać im szansę rozwoju. Oczywiście, nie będzie tak, że jak Złotek został przewodniczącym kolegium w Rzeszowie to za pół roku będziemy mieli swoich arbitrów w II czy I lidze. To jest proces i praca na kilka lat. I to jest jeden z głównych celów, jaki będzie przyświecał mi w pracy – powiedział „Sztafecie” Mariusz Złotek.