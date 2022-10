Między 26 września a 2 października w The Novick’s Stadium w miejscowości Dieppe we Francji odbyły się Mistrzostwa Świata w siłowaniu na rękę. Wzięło w nich udział 350 zawodników. W polskiej kadrze znaleźli się reprezentanci Niżańskiego Klubu Wiking: Stanisław Bat, Dariusz Groch oraz Przemysław Ciba.

Na Mistrzostwach Świata mierzyli się zawodnicy z 30 państw, między innymi z USA, Kanady, Japonii, Szwecji, Indii czy Tajwanu. Polska wystawiła bardzo silną reprezentację, do której powołanie otrzymali sportowcy z niżańskiego klubu. Do kadry na tegoroczne Mistrzostwa Świata IFA w Armwrestlingu we Francji zakwalifikowało się blisko pięćdziesięciu armwrestlerów z 17 klubów: UKS Samson Marklowice, UKS Dziki Bielice, UKS Traktor Wolsztyn, UKS Armfight Piaseczno, UKS Złoty Tur Gdynia, UKS Złoty Smok Kielce, UKS Family Team Wyszków, Złoty Niedźwiedź Ziemi Kolskiej, UKS Wilki Międzychód, UKS Niedźwiedzie Orawy, MCKiS Tytan Jaworzno, ŻKSW Armwrestling Żary, UKS Spartan Armwrestling Club, UKS Złoty Orzeł Choszczno, UKS Arm Fanatic Sport Grudziądz oraz UKS Wiking Nisko w składzie: Dariusz Groch (senior 78kg, lewa, prawa ręka), Stanisław Bat (junior 18 lat, lewa, prawa ręka) i Przemysław Ciba (masters 95 kg, lewa, prawa ręka). Najwyższe, 4 miejsce zajął Stanisław Bat w kategorii do 86 kg na rękę lewą. Na 6 miejscu zawody ukończył Przemysław Ciba w siłowaniu na prawą rękę.

Dariusz Groch był 11 wśród seniorów siłujących się prawą ręką, a tak swój start dla jednego z branżowych portali komentował multimedalista międzynarodowych i krajowych zawodów oraz sędzia i trener, który wychował wielu członków polskiej kadry: – Zabrakło siły. Trochę mnie wybił z cyklu treningowego urlop. Na cztery tygodnie przed zawodami i po powrocie czułem, że ręce są w słabej kondycji i trudno będzie w tym czasie wrócić z formą.