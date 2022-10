14 października w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli zorganizowano Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej. W trakcie uroczystości wręczone zostały nagrody starosty oraz stypendia dla uczniów. Listami gratulacyjnymi zostali uhonorowani także dyrektorzy i nauczyciele, którzy otrzymali nagrodę Ministra Edukacji i Nauki, Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz medale i odznaczenia.

– To jest dla nas bardzo ważny dzień – Dzień Edukacji Narodowej. Podsumowujemy pracę naszych nauczycieli pracujących w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Stalowowolski, ludzi którzy pracują dla młodego pokolenia, kształcąc przygotowując to młode pokolenie do życia. Funkcja nauczyciela jest bardzo istotna gdyż pracujecie na rzecz społeczeństwa. Pragnę złożyć wam z okazji tego święta, najlepsze życzenia, dużo zdrowia, wytrwałości, satysfakcji z pełnionej funkcji i przede wszystkim uśmiechu i radości, płynącej od młodzieży, bo największą nagrodą dla nauczyciela jest wdzięczność jego wychowanków. Najważniejsze jest to, by nauczyciel czuł się dowartościowany, by pracował z pasją i zaangażowaniem, a naszym zadaniem, jako władz powiatu jest to, by doceniać waszą pracę i was motywować – mówił Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Z okazji święta pracowników oświaty zostały przyznane Nagrody Starosty za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, a także stypendia dla uczniów. Nagroda Starosty przyznawana jest dyrektorom i nauczycielom, którzy osiągają bardzo dobre rezultaty w procesie dydaktycznym, potwierdzone sukcesami uczniów, wdrażają nowatorskie programy i metody nauczania, czy też osiągają bardzo dobre wyniki w pracy z uczniami potrzebującymi pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Laureaci tej nagrody są też często organizatorami imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych oraz uroczystości szkolnych. Angażują się w działalność pozalekcyjną, charytatywną, zaszczepiają w uczniach postawy prospołeczne. Krótko mówiąc, nagrodzeni to osoby wychodzące poza schemat w pracy dydaktyczno–wychowawczej.

Warto również zaznaczyć, że podczas uroczystości uhonorowani listami gratulacyjnymi zostali także dyrektorzy i nauczyciele, którzy otrzymali nagrodę Ministra Edukacji i Nauki, Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz medale i odznaczenia.

– Jest to zawód który, myślę każdy nauczyciel kocha. Jest to zawód wykonywany z powołania, to praca z młodzieżą, która stawia przed nami wiele wyzwań, cały czas musimy się uczyć. Wróciliśmy do szkoły po pandemii, po zdalnym nauczaniu, w zupełnie nowej rzeczywistości, z nowymi problemami, problemami młodych ludzi, którzy przez okres praktycznie 2 lat byli odcięci od kontaktów z rówieśnikami, nie mogli realizować swoich zainteresowań. W tej chwili młodzi ludzie z tego powodu mają dużo problemów, my jako nauczyciele staramy się im pomagać w powrocie do normalności – mówiła Iwona Czopor, wicedyrektor, nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowania do życia w rodzinie w Zespole Szkół Nr 1 imienia gen. Władysława Sikorskiego.

O oprawę muzyczną uroczystości zadbały wokalistki Studia Wokalnego Vivo.