14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej zwany Dniem Nauczyciela. Nazwa Dzień Edukacji Narodowej pochodzi od powołanej przez Sejm w 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty, które zajęło się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. Miejskie obchody święta wszystkich pracowników oświaty odbyły się w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

– Chcemy uhonorować trud i zaangażowanie pracowników oświaty, zarówno kadry pedagogicznej, jak i zwrócić uwagę na cenną pracę kadry niepedagogicznej. Na okoliczność tego dnia zostali uhonorowani szczególnie nauczyciele, których praca i osiągnięcia zostały dostrzeżone, uznane za wybitne. Nagrodę prezydenta miasta otrzymało 20 nauczycieli, natomiast stypendium prezydenta miasta za osiągnięcia edukacyjne uhonorowanych zostało 35 uczniów. Ponadto warto zwrócić uwagę, że osiągnięcia naszych nauczycieli dostrzegane są również na wyższych szczeblach instytucji oświatowych, zostały przyznane nagrody ministra, Medale KEN, jak również nagrody kuratora oświaty – mówiła Magdalena Wrońska–Bulec, naczelnik wydziału edukacji i zdrowia w UM Stalowej Woli.

35 uczniów i absolwentów stalowowolskich szkół podstawowych (29 osób) oraz Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida (6 osób) otrzymało stypendium prezydenta miasta Stalowej Woli za osiągnięcia i sukcesy w nauce za rok szkolny 2021/2022. Stypendium dla uczniów i absolwentów szkół podstawowych wynosi 250 zł miesięcznie, natomiast dla uczniów i absolwentów SLO wynosi 300 zł miesięcznie.

Nauczyciele i pedagodzy w obecnych czasach muszą mierzyć się z wieloma wyzwaniami.

– Zauważamy bardzo duży wzrost, wszelkiego rodzaju dysfunkcji. Na znaczeniu bardzo przybiera praca wychowawcza, nie jest to tylko proces ścisłej edukacji, ale bardzo duże zaangażowanie w kształtowanie postaw i różnego rodzaju zachowań. Jest to naprawdę bardzo duże wyzwanie, pewnie znak czasów i obecnej cywilizacji, przed tym nie uciekniemy. Odnotowujemy znaczny wzrost orzeczeń, opinii różnego rodzaju, stwierdzających, że uczeń potrzebuje w konkretnych obszarach wsparcia specjalistycznego. Okres pandemii na pewno jakimś cieniem rzucił się na te zjawiska. Przyczyniło się to w dużym stopniu do wyalienowania, zblokowania. Ciągła obecność w środowisku jednak stymuluje do rozwoju – mówiła Magdalena Wrońska–Bulec.

Na chwilę obecną kadra nauczycielka jest zapewniona choć nie brakuje w tym procesie trudności, z którymi miasto musi mierzyć się na bieżąco. – W tym momencie po całym zbilansowaniu organizacyjnym, na koniec września, można powiedzieć, że etatowo szkoły są dopełnione, nie brakuje kadr nauczycielskich, aczkolwiek w skompletowaniu zasobów, były pewnego rodzaju trudności, ponieważ występują deficyty wśród, zawodu nauczyciela z przedmiotów ścisłych. Radzimy sobie własnymi zasobami, w ramach posiadanych umów i zostało to zapewnione. Natomiast pewnego rodzaju trudności występowały na etatach psychologa i tutaj w niektórych szkołach jeszcze są poszukiwani psychologowie. Jesteśmy w dobie okresu przejściowego i przygotowawczego, do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego, aczkolwiek kadrami, którymi dysponujemy, wymogi rozporządzenia, zostały zapewnione – mówiła Magdalena Wrońska–Bulec.

14 października wręczono także statuetkę szkole, która osiągnęła najlepszy wynik w roku szkolnym 2021/2022 ze sprawdzianu ósmoklasisty spośród szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Stalowa Wola. Laur powędrował do PSP nr 11 im. Szarych Szeregów.

Nagrody prezydenta miasta za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej otrzymało 20 nauczycieli i dyrektorów stalowowolskich szkół. Podczas uroczystości poznaliśmy także nazwiska nauczycieli i pedagogów nagrodzonych odznaczeniami państwowymi i resortowymi. – Dla mnie osobiście ogromną przyjemnością jest praca z naszymi uczniami. Każdy ich najmniejszy sukces bardzo cieszy. Dzieci na przestrzeni lat się zmieniają, także my musimy się do tych dzieci dostosować i do tego jakie one teraz są. I to jest myślę taka rada na to, żeby się nie wypalić zawodowo – mówiła Elżbieta Sarzyńska – nauczyciel w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli.

O oprawę muzyczną uroczystości zadbał zespół wokalno-instrumentalny z PSP nr 12.