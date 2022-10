Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli rozpoczyna akcje wymiany umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Oznacza to, że w mieszkaniach stalowowolan będą pojawiać się inkasenci MZK z nowymi dokumentami do podpisu. Aktualizacja umów związana jest z koniecznością dostosowania ich treści do wymogów aktualnie obowiązującego prawa.