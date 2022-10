12 października pani Julia Stelmach ze Stalowej Woli obchodziła jubileusz setnych urodzin. Dostojną solenizantkę odwiedził prezydent Lucjusz Nadbereżny.

– To była wielka przyjemność złożyć naszej wspaniałej Jubilatce życzenia urodzinowe od wszystkich mieszkańców Stalowej Woli. Wyraziliśmy wdzięczność za 100 lat życia pełnego ofiarności, oddanej pracy zawodowej dla miasta Stalowej Woli oraz dobroci dla innych. Urodzinowe spotkanie było wzruszającą okazją do wspomnień oraz bardzo ciekawej rozmowy o bieżącej sytuacji w Polsce i za granicą. Pani Julia, nasza Jubilatka jest ciągle w świetnej kondycji i nawet czyta bez używania okularów. Jednym tchem wymieniła przywódców wielu krajów oraz szczegółowe dane gospodarcze i społeczne. Najbardziej jednak zachwyciła bijąca od Pani Julii niesamowita energia, połączona z pokorą i pogodą ducha, co wynika z głębokiego zawierzenia Bogu – jak sama wyznała. Radość bijąca z oczu, gesty pełne serdeczności oraz olbrzymia kultura osobista dostojnej Jubilatki mogą być dla nas przykładem. Bez wątpienia te właśnie cechy stanowią dobry przepis na cieszenie się radością życia w wieku 100 lat – opowiada prezydent.

Pani Julii życzymy, aby kolejne lata mijały w zdrowiu, atmosferze miłości i przy wsparciu najbliższych. Serdeczne słowa kierujemy również do bliskich i przyjaciół, którzy dzielą radość tego pięknego jubileuszu.