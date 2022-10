Znamy już wyniki szóstego plebiscytu tygodnika „Sztafeta” na Sołtysa Roku 2022. W powiecie stalowowolskim tytuł ten zdobyła Elwira Karbarz z Wólki Turebskiej.

W tegorocznym plebiscycie udział wzięło 66 sołtysów. Czytelnicy mogli głosować na wybranego kandydata za pomocą kuponów drukowanych na łamach tygodnika „Sztafeta” oraz drogą smsową.

W tym roku najwięcej, bo aż 4910 punktów zdobyła Elwira Karbarz, sołtys wsi Wólka Turebska w gminie Zaleszany. Pani Elwira funkcję sołtysa pełni od lutego 2022 roku. Zapytaliśmy co skłoniło ją do kandydowania na sołtysa? – Co mnie skłoniło? Mieszkańcy, przede wszystkim, już kilka lat temu namawiali mnie, do kandydowania na sołtyskę z tego względu, że działam społecznie w organizacjach pozarządowych, znali mnie i dlatego, też w lutym byli za tym, żebym startowała na sołtysa – mówiła tegoroczna laureatka plebiscytu.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się 13 października w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.

Tegoroczna zwyciężczyni naszego plebiscytu otrzymała wartościowe nagrody: czek w wysokości tysiąca złotych ufundowany przez starostę stalowowolskiego Janusza Zarzecznego oraz bon do sklepu AGD/RTV o wartości również tysiąca złotych, którego fundatorem jest Elektrociepłownia Stalowa Wola.

Drugie miejsce w plebiscycie zajął Adam Majewski sołtys wsi Chwałowice (3125 punktów), trzecie miejsce zajął Jerzy Chamera, sołtys wsi Lipa (385 punktów).

