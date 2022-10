30 września poznaliśmy propozycję cenową na modernizację placu Piłsudskiego w Stalowej Woli. W ogłoszonym postępowaniu przetargowym wpłynęła 1 oferta opiewająca na ponad 111 mln zł. Radny Łukasz Warchoł uważa, że temat wymaga ponownych konsultacji, bo przygotowana koncepcja jest nie do udźwignięcia dla miejskiego budżetu.

– Sytuacja na rynku usług budowlanych jest zupełnie zachwiana i oczywiście taka oferta jest nie do przyjęcia. W takiej ofercie realizacji placu Piłsudskiego nie będzie. Szacowaliśmy, że może być zwiększenie w związku z tym dużym zakresem, który jest do 50 – 55 mln zł – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny na sesji 30 września.

Wycofanie się z kosztownego pomysłu i ponowne konsultacje?

W związku z zaistniałą sytuacją radny Łukasz Warchoł przygotował dotyczącą tematu interpelację skierowaną do włodarza miasta.

– W związku z ogromnymi kosztami jakie niesie obecna koncepcja rewitalizacji placu Piłsudskiego i niemożnością udźwignięcia finansowo tego zadania przez miasto, zwracam się do Pana z apelem. Duża część mieszkańców nadal nie podziela Pana opinii o dobrej koncepcji tego projektu pod względem ostatecznego wyglądu. Obawy o rosnące tam drzewa, wszechobecną „betonozę” , zamknięcie ulicy czy wybudowanie wieży widokowej to niektóre zastrzeżenia jakie podnoszą mieszkańcy. Dodając do tego koszty tej koncepcji zwracam sią do Pana o wycofanie się z tak kosztownego projektu. Ponadto mieszkańcy apelują o ponowne spotkania odnośnie zagospodarowania obszaru Domu Kultury i wypracowania koncepcji, która będzie spełniała ich oczekiwania, jednocześnie nie rujnując budżetu miasta – czytamy w interpelacji radnego.

Dla przypomnienie wypracowana w trakcie konsultacji z mieszkańcami koncepcja zakłada powstanie w części placu zlokalizowanej przy torach kolejowych fontanny multimedialnej, dwukondygnacyjnnego obiektu kubaturowego oraz wieży widokowej.

W miejscu starej fontanny ma się pojawić amfiteatr z zielonymi trybunami w formie wałów ziemnych. Obrzeżami parku od ulicy Niezłomnych do przejścia przez tory poprowadzona zostanie asfaltowa ścieżka rowerowa.

Nieopodal ścieżki rowerowej będzie ścieżka piesza, utwardzona. Ulica 1 Sierpnia ma być wyłączona z ruchu kołowego na wysokości placu Piłsudskiego z możliwością przejazdu służb ratowniczych czy technicznych.

W ramach tej inwestycji mają powstać ścieżki o nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej wiodące przez tereny parkowe placu Piłsudskiego w Stalowej Woli. Infrastruktura parkowa uzupełniona zostanie o stoliki szachowe zlokalizowane w sąsiedztwie głównego ciągu komunikacyjnego.