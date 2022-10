Do zdarzenia doszło 10 października w miejscowości Turbia w gminie Zaleszany.

– W miejscowości Turbia doszło do wypadku, gdzie ciągnik rolniczy przewrócił się do przydrożnego rowu przygniatając kierowcę. Przybyli na miejsce strażacy, po zabezpieczeniu i rozpoznaniu sytuacji, przystąpili do stabilizacji pojazdu, a następnie skupili się na wyciągnięciu kierowcy. W zdarzeniu żadna osoba nie odniosła obrażeń, a jak się okazało, operator ciągnika nie był trzeźwy, tym samym wydmuchując ponad 2 promile -relacjonują stalowowolscy strażacy.

Sytuacja miała miejsce około godziny 13.30. Na miejsce przyjechała straż pożarna, policja i karetka pogotowia.

