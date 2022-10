Ruszył nowy cykl spotkań pn. „Poznajmy się w Stalowej Woli”. Pierwsza odsłona wydarzenia miała miejsce 7 października w Centrum Aktywności Seniora. Cykl ten ma na celu zaprezentowanie kultury różnych państw. Na pierwszy ogień poszła słoneczna Italia.

We włoski klimat wprowadziła zgromadzonych Anna Kłossowska – dziennikarka, a także ekspert branży turystycznej i podróżniczka, znająca Włochy „jak własną kieszeń”. Autorka m.in. bestsellerowych poradników oraz przewodników takich jak: „Wakacje za pół ceny”, „Europa za pół ceny”, „Włochy jakich nie znacie”. Anna Kłossowska od lat współpracuje z najlepszym magazynem turystycznym National Geographic Traveler, luksusowym periodykiem o podróżach dla branży turystycznej All Inclusive oraz magazynem Świat Podróże Kultura. Jest również pilotem wycieczek polskich i zagranicznych. Tego dnia odbyły się także warsztaty projektowania ubioru, którego tajniki przekazały odnoszące coraz większe sukcesy w świecie mody – Kovalowe.

Dla uczestników spotkania przygotowano również szybki kurs języka włoskiego, a po kursie Giancarlo Russo zaprosił wszystkich smakoszy włoskiej kuchni na pokaz kulinarny z degustacją. Giancarlo Russo to jedyny w Polsce oficjalny kucharz przygotowujący dania dla dwóch papieży: Jana Pawła II i Benedykta XVI oraz delegacji z Watykanu podczas pielgrzymek papieskich do Polski. To były oficjalny kucharz Episkopatu Polski. Laureat nagrody Hermesa w kategorii Osobowość Gastronomii 2016 roku. Wieloletni, były Prezes Włoskiego Stowarzyszenia Kucharzy w Polsce (FIC Polonia).

Po tej kulinarnej podróży przyszedł czas na włoskie rytmy i koncert Marco Bocchino. Marco Bocchino to włoski wokalista, autor i kompozytor. Niejednokrotnie miał okazję przedstawić swoje włoskie piosenki polskiej publiczności, zarówno podczas koncertów jak i programów telewizyjnych, takich jak: Europa da się lubić, Pytanie na śniadanie czy Jaka to melodia? Wystąpił także w polskich preselekcjach festiwalu Eurowizja.