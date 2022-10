Wyczekiwana od wielu lat przez mieszkańców Niska i okolic ścieżka rowerowa stała się faktem. Teraz osoby podróżujące wzdłuż dawnej drogi krajowej nr 19 nie czują już na placach oddechów jadących aut. Mogą bezpieczne przemieszczać się, o czym 10 października zapewnił między innymi wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Droga wojewódzka nr 19 słynie w naszym regionie z wielu wypadków. Odcinek od Niska do Nowosielca biegnie między lasami. Wielu kierowców niejednokrotnie mocniej przyciśnie pedał gazu. Ponadto przy drodze nie ma szerokiego pobocza, dlatego wyprzedzanie rowerzystów było ryzykowne.

– Niestety przy tej drodze zginęło mnóstwo ludzi. Przez dziesiątki lat ta droga była zmorą dla mieszkańców Niska i okolic. To jedna z najniebezpieczniejszych dróg w naszym województwie. Także walor bezpieczeństwa był na pierwszym miejscu. Drugi aspekt jest rekreacyjno-wypoczynkowy. Teren, w którym jesteśmy ma ogromne znaczenie dla wszystkich, którzy potrzebują wytchnienia odpoczynku, rekreacji – mówił Marcin Warchoł.

Wiceminister dodał, że z budowy ścieżki mam osobistą satysfakcję, ponieważ obiecał mieszkańcom, że ona powstanie.

Budowa ścieżki była w końcu możliwa dzięki porozumieniu zawartemu przez Lasy Państwowe, a dokładnie przez Nadleśnictwo Rudnik nad Sanem, z Gminą i Miastem Nisko. Jak podkreślił Marcin Warchoł w tym miejscu należą się podziękowania nadleśniczemu Andrzejowi Tofilskiemu, bo to głównie jego starania doprowadziły do finalizacji tego zadania.

– To jest jedyna taka ścieżka w Polsce, ponieważ prawo do tej pory zabraniało pozyskiwania przez nadleśnictwa środków na budowę ścieżek przy drogach. Dzięki działaniom pana nadleśniczego doszło do zmiany prawa w Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – mówił wiceminister.

Zrealizowana inwestycja nie jest typową ścieżką rowerową. Ma ona parametry techniczne drogi serwisowej. Będą mogły poruszać się więc po niej pojazdy w sytuacjach awaryjnych. Jej długość to ponad 2,5 kilometra.

– To było zadanie inwestycyjne generalnie polegające na przebudowie drogi krajowej w tej chwili wojewódzkiej. Ścieżka rowerowa jest najważniejszą częścią tej inwestycji. Jej szerokość to 2,12 m, w to wchodzą obrzeża. Wykonana jest z podbudową kamienną. Zastosowana jest podwójna masa bitumiczna nie kostka. Zmieniliśmy to w ostatniej chwili patrząc na problemy rowerzystów – wyjaśnił Waldemar Ślusarczyk, burmistrz Niska.

W ramach budowy ścieżki wykonano również inne prace takie jak: przebudowa przepustów i wjazdów, odmulanie, przebudowa rowów wyprowadzających wodę oraz sieci telekomunikacyjnej, montaż oznakowania.

Realizacja zadania pochłonęła blisko 1,723 mln złotych. Dofinansowanie z Nadleśnictwa Rudnik nad Sanem wyniosło milion złotych.