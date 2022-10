W ciągu zaledwie trzech dni, na zniszczonym przez pożar domu 74-letniej mieszkanki Korabiny, powstał nowy dach. W odbudowę zaangażowali się strażacy ochotnicy z Gwoźdźca, którzy wspólnie ze Stowarzyszaniem Mieszkańców „Bliżej Siebie” prowadzą zbiórkę na dalszy remont domu.

Jak to się stało, że ta pomoc jest tak potrzebna?

25 lipca 2022 pani Aniela Świerkula z Korabiny (gmina Bojanów) po raz kolejny została dotkliwie doświadczona przez los. Na skutek zwarcia instalacji elektrycznej dom 74-letniej kobiety stanął w płomieniach. W drewnianym budynku spaleniu uległ dach, z kolei podczas akcji gaśniczej pomieszczenia w całym domu zostały zalane wodą.

Pani Aniela z minuty na minutę została bez dachu nad głową. Jest osobą samotną. Cztery lata temu zmarł jej mąż, który zmagał się z ciężką chorobą i niepełnosprawnością. Przeżyła również utratę syna, który ponad 20 lat temu wyszedł z domu i już do niego nie powrócił.

Dom pani Anieli był ubezpieczony, ale kwota jaką otrzymała 74-latka wystarczyła na remont jednego pomieszczenia i zakup materiałów niezbędnych do wykonania nowego dachu. Z pomocą kobiecie ruszyli więc strażacy ochotnicy z Gwoźdźca, którzy w zaledwie trzy dni odtworzyli spalony dach.

Wśród strażaków byli fachowcy, dlatego prace poszły tak szybko. Pani Aniela z niedowierzaniem obserwowała to co działo się ostatnio w jej domu. Jest wdzięczna wszystkim tym, którzy wyciągnęli do niej pomocną dłoń.

Naprawa dachu to dopiero początek drogi do przywrócenia domu do stanu użyteczności. Teraz ważny jest remont pomieszczeń zalanych podczas gaszenia pożaru. Na to potrzebne są jednak środki finansowe, dlatego Stowarzyszenie Mieszkańców „Bliżej Siebie” w Korabinie uruchomiło internetową zbiórkę, by pani Aniela mogła dalej żyć spokojnie i w godnych warunkach. Link do zbiórki – https://zbieram.pl/panianielaswierkula.

Strażacy OSP z Gwoźdźca zapowiadają, że jak tylko pojawią się odpowiednie fundusze na zakup materiałów znów ruszą 74-latce z pomocą.

Nowy dach dla pani Anieli z Korabiny 1 of 8 - +

Czytaj również: