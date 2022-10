Przetarg na opracowanie strategii marki miasta Stalowej Woli został unieważniony. W postępowaniu oferty złożyło dwóch wykonawców, jednak jak się okazało ich propozycje nie spełniały miejskich kryteriów.

– Na podstawie przeprowadzonego badania ofert zamawiający stwierdził, że żadna z propozycji złożonych przez oferentów nie wypełnia kryteriów wskazanych przez zamawiającego w SWZ. Natomiast sam wybór opracowania w zaproponowanym przez wykonawców kształcie prowadziłby do istotnego naruszenia interesu publicznego rozpatrywanego jako potrzebę ogółu oraz cel dla którego zaspokojenia ma być realizowane zamówienie. (…)po unieważnieniu niniejszego postępowania zostanie wszczęte kolejne postępowanie dla ww. zadania. Zamawiający podejmie próbę realizacji powyższego zamówienia w trybie pozwalającym na umożliwienie potencjalnym wykonawcom ustalenie charakteru i zakresu zamówienia oraz podjęcie decyzji co do złożenia oferty podlegającej negocjacjom – czytamy na BIP-ie miasta.

Głównym celem strategii jest budowa silnej i prestiżowej marki Stalowej Woli ze szczególnym uwzględnieniem promocji potencjału gospodarczego, inwestycyjnego, sportowego, naukowego, przyrodniczego, turystycznego oraz wytworzenie u mieszkańców silnego poczucia identyfikacji z wizerunkiem miasta.