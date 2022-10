14 zespołów z całego kraju wzięło udział w XIII Memoriale Tadeusza Duszyńskiego – Ogólnopolskim Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn, który odbył się w Stalowej Woli w czasie pierwszego weekendu października.

Wychowawca, trener i pasjonat sportu

Tadeusz Duszyński pracę w Stalowej Woli rozpoczął w 1970 roku – najpierw jako trener młodzieży w sekcji koszykówki Zakładowego Klubu Sportowego Stal, a następnie I-ligowej drużyny seniorek Stali. W roku 1987 zdobył z juniorami Stali Stalowa Wola mistrzostwo Polski w koszykówce. Na początku lat 90. był asystentem trenera Jerzego Szambelana, gdy ten prowadził koszykarzy Stali w ekstraklasie. W połowie 2003 roku został dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zmarł po ciężkiej chorobie w 2010 roku. Od tego czasu odbywa się nazwany jego imieniem turniej siatkówki. O jego organizację dba w głównej mierze środowisko skupione wokół ligowych rozgrywek amatorskich w koszykówce i siatkówce, których Tadeusz Duszyński był twórcą. 4. marca 2010 roku Tadeusza Duszyńskiego żegnało setki osób. Został pochowany w Alei Zasłużonych stalowowolskiego cmentarza.

Atmosfera przyciąga od lat

To była już 13. edycja Memoriału poświęconego pamięci Tadeusza Duszyńskiego, ale jak każda z poprzednich i ta cieszyła się ogromnym zainteresowaniem siatkarskich drużyn amatorskich z całego kraju. Dwudniowe zawody rozegrane zostały na terenie dwóch obiektów – w hali Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zmierzyło się 6 drużyn żeńskich i 8 męskich.

Grę o finał rozpoczęli panowie. W pierwszym półfinale ADS Wolta Warszawa pokonała Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych Lublin (RDLP) 2:1, a w drugim TSSPS Tarnobrzeg wygrał z SAMAX–em Stalowa Wola 2:0 (25:21, 25:19). W rozgrywkach kobiet w meczu o trzecie miejsce drużyna No Name Kraków pokonała Polonię Przemyśl 2:0 (25:17, 25:19), a w finale rozgrywanym do trzech wygranych setów, dziewczyny z Apollo Kraków były lepsze od Gotowych na wszystko Warszawa wygrywając 3:0 (25:14, 25:23, 25:21). Mężczyźni grali o medale do dwóch wygranych setów. W meczu o trzecie miejsce siatkarze RDLP Lublin okazali się lepsi od SAMAX-u wygrywając 2:0 (25:17, 25:21). W finale starły się drużyny TSSPS Tarnobrzeg i ADS Wolta Warszawa. Pierwszego seta wygrali siatkarze z Warszawy 25:19, w drugim drużyna z Tarnobrzega 25:14, a o zwycięstwie zadecydował tie break. Reprezentanci Podkarpacia, mimo piłki meczowej dla Warszawy, wygrali 17:15.

Najlepszymi zawodniczkami turnieju w poszczególnych kategoriach zostały: rozgrywająca Joanna Balicka z No Name Kraków, przyjmująca Małgorzata Rojek z Gotowych na wszysto Warszawa, atakująca Katarzyna Zając z No name, blokująca Katia Bąkowska z Apollo Kraków, zagrywająca Zuzanna Kostecka z Gotowych na wszystko, libero Mariola Perkosz z Apollo, a MVP Dorota Szymska z krakowskiego Apollo. Wśród mężczyzn najlepszym rozgrywającym został Przemysław Kubów z RDLP Lublin, przyjmującym Tomasz Śmiszek z ADS Wolta Warszawa, atakującym Łukasz Kurzyna z ADS Wolta, blokującym Marcin Pliżga z TSSPS Tarnobrzeg, zagrywającym Mateusz Pyrak z TSSPS, libero Marcin Adamowicz z RDLP Lublin, a MVP Piotr Sudoł z TSSPS Tarnobrzeg.

(ez)