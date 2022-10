35 lat temu kościół parafialny pw. Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli został uroczyście poświęcony przez biskupa Ignacego Tokarczuka. Parafia od początku ustanowienia jest pod opieką księży Michalitów.

Parafia pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej została erygowana dekretem bpa przemyskiego Ignacego Tokarczuka 12 sierpnia 1981 r. Została wydzielona z parafii św. Floriana i powierzona pod opiekę Zgromadzeniu św. Michała Archanioła (Księża Michalici), wspólnoty założonej na początku XX wieku przez bł. księdza Bronisława Markiewicza. Patronem Zgromadzenia jest św. Michał Archanioł, dlatego jego potężna figura góruje nad wejściem do kościoła. Pierwszym proboszczem parafii został ks. Józef Ciaciek.

We wrześniu 1981 roku została poświęcona kaplica, która służyła parafianom do czasu wybudowania kościoła, czyli do 1987 roku. W tym też roku, 28 września, świątynia została poświęcona przez bpa Ignacego Tokarczuka, a dwa lata później, 30 maja 1999 r. konsekrował ją bp Wacław Świerzawski.

Projekt nowego kościoła opracowali warszawscy inżynierowie architekci Wojciech Kowalczyk i Andrzej Ustian. Plan dwupoziomowego budynku oparto na formie kwadratu rozciętego po przekątnej. Dwie płaszczyzny dachu są oparte o wieżę wznoszącą się w kierunku ulicy i tworzą główny akcent wejściowy. Te trzy elementy kompozycyjne nawiązują do Trójcy Przenajświętszej, patronującej parafii.

Górny poziom kościoła – łącznie z prezbiterium – ma ponad 1000 m kw. powierzchni. Zaprojektowany został w układzie amfiteatralnym, aby wierni zgromadzeni w kościele czuli bliski kontakt z celebransem. Dolny poziom mieści kaplicę Zmartwychwstania (pogrzebową) z wejściem od strony cmentarza oraz salę teatralną.

Lilla Witkowska