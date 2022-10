Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny zaprasza mieszkańców do czynnego udziału w tworzeniu przyszłorocznego budżetu. Masz pomysł, jak usprawnić Twoje podwórko, czy dokonać zmian w przestrzeni miasta? – złóż wniosek do budżetu.

Każdy, kto zechce zgłosić swoją propozycję i złożyć wniosek do budżetu miasta na 2023 rok, może to uczynić pobierając i wypełniając formularz dostępny na stronie www.stalowawola.pl. Następnie należy go wysłać na adres mailowy: konsultacje@stalowawola.pl lub przynieść osobiście do sekretariatu Urzędu Miasta przy ulicy Wolności 7 (pok. nr 35) lub przy ulicy Kwiatkowskiego 1 (pok. nr 127). Będzie również możliwość wypełnienia wniosku na miejscu.

W formularzu należy podać swoje dane oraz dane kontaktowe, krótko opisać temat, którego dotyczy wniosek. Dodatkowo należy wskazać miejsce, w którym chciałaby się spotkać osoba wnioskująca. Spotkanie może odbyć się w Urzędzie Miasta lub w terenie, którego dotyczy składany wniosek. W przypadku spotkania w terenie należy podać we wniosku adres tego miejsca.

Wnioski przyjmowane są do 16 października 2022 r. (online) i do 14 października osobiście, w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.30-15.30.

W dniach 17-31 października 2022 roku prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny planuje spotkać się z osobami, które prawidłowo złożyły formularze i wspólnie rozmawiać na temat rozwoju Stalowej Woli. Z każdą osobą spotkanie będzie ustalane indywidualne, o czym zostanie poinformowana. Plan spotkań zostanie przekazany również Radnym reprezentującym dane osiedle oraz wszystkim zainteresowanym podmiotom, takim jak MZK, MZB, czy SM.