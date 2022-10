Za kilka miesięcy budynek przedszkola nr 12 mieszczącego się przy ulicy Okulickiego w Stalowej Woli zostanie wyburzony. Uczęszczające tam dzieci, jak i cała kadra przeniesie się do budowanego żłobko-przedszkola w technologii pasywnej. W miejscu „dwunastki” powstanie nowy obiekt pod przedszkole nr 9, którego obecny budynek, również został zakwalifikowany do wyburzenia.

Trwają prace przy budowie integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Stalowej Woli. Nowa placówka powstaje na terenie pomiędzy blokami ul. Poniatowskiego 37, a Al. Jana Pawła II 24. To tam przeniosą się podopieczni i kadra przedszkola nr 12. – Prace na żłobko-przedszkolu zmierzają już do finału. Trwają prace wykończeniowe, prace w łazienkach. W pełni zamówione są elementy wyposażenia, meble, one są w produkcji, a więc pewnie w najbliższym czasie będą dostarczane i montowane. Początek roku to będą działania związane z przekazaniem tego obiektu do użytkowania. Wcześniej oczywiście wysoka rada będzie musiała podjąć jeszcze działania formalne, dotyczące utworzenia nowej jednostki – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Budynek przedszkola i żłobka to będzie obiekt wolnostojący z dwiema kondygnacjami nadziemnymi oraz częściowo z jedną kondygnacją podziemną, na planie zbliżonym do kwadratu. Parter budynku przeznaczony będzie dla starszych dzieci – przedszkolaków. Na piętrze funkcjonował będzie żłobek.

W budynku będą gabinety logopedy, pedagoga, psychologa, pielęgniarki, gabinet rehabilitacji z zapleczem hignieniczno-sanitarnym, sale sensoryczna i polisensoryczna. Projekt przewiduje również salę wielofunkcyjną (159 m kw.), kuchnię, pralnię i pomieszczenia administracyjne. W realizowanym projekcie przewidziane jest miejsce dla 195 dzieci, z czego 100 w przedszkolu i 95 dzieci w żłobku. Wyróżnikiem tego miejsca będzie basen. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Prezydent Lucjusz Nadbereżny na ostatniej sesji RM zaznaczył, że miasto prowadzi prace związane z przygotowaniem projektu pod budowę nowego przedszkola na potrzeby placówki nr 9. Obiekt powstanie w miejscu obecnego przedszkola nr 12. – Przedszkole nr 12 jest przedszkolem o najgorszym stanie technicznym, tzw. typu szwedzkiego, które nie podlega już możliwościom remontowym. Kiedy dzieci z przedszkola nr 12 zostaną przeprowadzone do nowego żłobko-przedszkola przy ulicy KEN, budynek ten zostanie wyburzony. Uruchomimy przetarg i wybudujemy tam obiekt, pod obecne przedszkole nr 9, powiększone o 1 oddział, a więc przy takiej okazji będziemy mieli dodatkowe, ponad 20 miejsc, przedszkolnych na terenie miasta Stalowej Woli – mówił włodarz miasta.

Przedszkole nr 9 jest drugie w kolejności do wyburzenia, biorąc pod uwagę jego stan techniczny. Trzecie pod tym względem jest przedszkole nr 10.

– W najlepszym stanie jest przedszkole nr 15 i dlatego też decydujemy, o tym aby jednak podejmować pewne prace remontowe, takie jak zeszłoroczny remont kuchni. W związku z tym, że jest w najlepszym stanie technicznym zdecydowaliśmy, że jego życie, będzie przedłużane, ale w tej dekadzie, w której jesteśmy, miasto powinno bez wątpienia, zakończyć żywot przedszkoli typu szwedzkiego i wybudować nowe obiekty – mówił Lucjusz Nadbereżny.