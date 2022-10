Remont ulicy Ogrodowej w Stalowej Woli to temat, który od dłuższego czasu przewija się w przestrzeni publicznej. Na ostatniej sesji radny Paweł Madej w związku z tym, że jest to droga powiatowa pytał starostę Janusz Zarzecznego o plany względem tej ulicy.

– Chciałem się dopytać w imieniu mieszkańców ulicy Ogrodowej, czy jest jakaś szansa, że prace związane z tą ulicą będą prowadzone czy jest to w jakiejś dłuższej perspektywie odłożone, mieszkańcy oczekują informacji – mówił radny Madej.

Starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny poinformował, że powiat wstrzymał się z realizacją tej inwestycji z uwagi na plany związane z budową osiedla Ogrodowego.

– Czekamy najpierw na inwestycję i na rozwiązania, bo trzeba sobie przyznać, że będziemy musieli zmienić troszeczkę te rozwiązania, które założyliśmy bez tego osiedla. A teraz jak to osiedle powstanie najprawdopodobniej będzie zupełnie inny układ komunikacyjny. Musimy poczekać, ja bym chciał też skończyć tę ulicę, bo jest to inwestycja, na którą mamy już dawno plan, projekt. Pieniędzy tam dużo nie trzeba, a więc ta ulica byłaby już dawno skończona, ale z uwagi na toczącą się właśnie inwestycję tak dużą musimy się wstrzymać i zgrać, te wszystkie sprawy razem, żeby to nie było tak, że za chwilę jeszcze raz będziemy robić tę drogę – mówił starosta.

Radny Paweł Madej zaproponował żeby podzielić inwestycję na etapy i odcinek do wiaduktu wykonać wcześniej. – Ten, który jest najbardziej uciążliwy, bo ten drugi kawałek gdzie będzie budowane to nowe osiedle to tam w tej chwili nie ma żadnych podtopień, ani żadnej stojącej wody, po opadach – mówił radny.

Starosta zaznaczył, że nie wyklucza takiego rozwiązania.

– Musimy się dogadać, bo jeżeli by taką drogą pójść, żeby zrobić kawałek tej drogi, to jest taka opcja, biorę ją pod uwagę. Trzeba by przeprowadzić przetarg i na wiosnę to zrobić. Nie sądzę, że to będzie jakaś duża inwestycja finansowo, bo co prawda to zdrożało wszystko, ale to jest prosta droga i ten odcinek można by zrobić – mówił Janusz Zarzeczny.

Radny Jan Sibiga stwierdził, że postulat radnego Madeja jest realny do wykonania. – Zawsze było mówione, że modernizację Ogrodowej w tej części zepniemy z modernizacją ulicy Starowiejskiej i tego odcinka Wspólnej, od ulicy Lipowej – stwierdził Jan Sibiga.