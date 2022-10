W piątek 7 października w godzinach porannych doszło do pożaru poddasza domu jednorodzinnego w miejscowości Gielnia.

– Dzisiejszego dnia we wczesnych godzinach porannych o 5:30 do PSK w Stalowej Woli wpłynęło zgłoszenie dotyczące pożaru poddasza w budynku mieszkalnym w miejscowości Gielnia (gmina Zaklików).Ze względu na treść zgłoszenia, już o rozwiniętej fazie pożaru do akcji natychmiastowo zadysponowano 5 zastępów OSP i PSP. Po kilkudziesięciu minutach akcji gaśniczej pożar został opanowany i trwało dogaszanie poddasza – informuje Stalowa Wola 112- Ratownictwo Powiatu Stalowowolskiego.

Siły i środki na miejscu:

JRG 1 Stalowa Wola

551[R]21 GBA Mercedes Benz Atego

551[R]25 GCBA Renault Kerax

551[R]51 SD37 Iveco Magirus

OSP Zaklików

559[R]30 GCBA Man

OSP Lipa

559[R]95 GBA Star 266