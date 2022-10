„Fototematy II” to tytuł wystawy fotografii Mieczysława Wrońskiego, na którą zaprasza Spółdzielczy Dom Kultury w Stalowej Woli. Wernisaż odbędzie się 9 października o godzinie 18. Wstęp wolny.

Mieczysław Wroński, urodzony w 1947 roku w Rakszawie. Mieszka w Stalowej Woli. Fotografuje od lat 70-tych. Pasjonują go różne tematy fotograficzne. Główne z nich to: sacrum, chasydzi, martwa natura, industria, konie oraz szeroko pojęty reportaż. Uczestnik i laureat wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów fotograficznych. Jego wystawy indywidualne to: “Pary”(2003), “Cmentarne Anioły”(2004), “Chasydzi”(2005), “Okno na świat”(2006), “Spotkani w drodze”(2010), “Chasydzi-Pielgrzymki do Leżajska”(2013), “Hutnicze impresje”(2013), “Fototematy”(2014), “Impresje”(2017), “Klimaty SDK”(2019). Jest autorem zdjęć do albumu “Stalowa Wola”(2006). Prace swoje prezentuje też na różnego typu wystawach zbiorowych. Jest uczestnikiem szeregu plenerów fotograficznych i wystaw poplenerowych. Od 2005 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików Okręgu Świętokrzyskiego. W roku 2011 za zasługi dla rozwoju fotografii kieleckiej otrzymał medal OŚ ZPAF, a w roku 2016 dyplom Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej za zasługi dla rozwoju twórczości fotograficznej.

